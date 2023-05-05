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≡ Вслед за Китаем: Казахстан договаривается о взаимном безвизе с 26 странами
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46729
Вслед за Китаем: Казахстан договаривается о взаимном безвизе с 26 странами
Отправлено: 05.05.23 - 10:34
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В апреле стало известно, что правительства Казахстана и Китая планируют ввести безвизовый режим для своих граждан в обе стороны. Аналогичное соглашение Казахстан планирует подписать с 26 странами.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1304
Re: Вслед за Китаем: Казахстан договаривается о взаимном безвизе...
Отправлено: 05.05.23 - 10:34
#1
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Молодцы! Давно пора.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12264
Re: Вслед за Китаем: Казахстан договаривается о взаимном безвизе...
Отправлено: 05.05.23 - 10:37
#2
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Блин для меня будет круто если разрешат без виз в Китай. Но пока вроде только Китай к нам можно
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12264
Re: Вслед за Китаем: Казахстан договаривается о взаимном безвизе...
Отправлено: 05.05.23 - 10:38
#3
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В последнее время визы в Китай доходили до ляма. Тяжело было оформить .
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12264
Вслед за Китаем: Казахстан договаривается о взаимном безвизе с 26 странами
Отправлено: 05.05.23 - 10:42
#4
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Кстати перед праздниками получил шенген Нг писала что усложнила Польша выдачу, собеседование и тд. Я чет не заметил. Что год назад, что сегодня не че Не изменилось. Выдают. Чет фото почему то расплывчато получается.


[Исправлено: Vit, 05.05.2023 - 09:55]
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