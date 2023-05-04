Отправлено: - 09:16

Эл-починно:

А вот день энергетика в списке не нашёл, печалька.

Эл-починно:

потому как все исключённые из списка праздники, как праздновали, так и будут праздновать

Эл-починно:

Кто в курсе, с каких это пор Афганистан стал демократической республикой?

Эл-починно:

И Какое отношение вывод войск СССР имеет к современному Казахстану?

[Исправлено: Victor Yang, 05.05.2023 - 09:23]

[Исправлено: Victor Yang, 05.05.2023 - 09:23]

Цитата:В перечне только те, которые убирают из ЭТОГО закона. Вот полностью и день Энергетика там есть:А вообще, статья куцая - не все праздники убираемые написаны. День энергетика тоже исключают из этого закона:Цитата:Да никто сами даты не убирает. Просто они будут устанавливаться другим законом и другим ведомством.Цитата:с 1978 по 1987 год это былоЦитата:Пока есть ветераны Афганистана в Казахстане - будут праздновать. Это дань уважения им.