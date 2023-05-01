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Skeptic: А кто дал право 8 лет проводить карательную операцию против своего же населения, которое не согласилось признать государственный переворот? При этом убивать всех подряд. И детей, и стариков, женщин... Кто преступной киевской хунте дал такое право?

Цитата:Законодательство. Государство унитарное и потому отделиться от него нельзя не нарушая основного закона. Таким образом попытка отделения территории является преступлением . Если преступник оказывает вооруженное сопротивление к нему применяются соответствующие меры - огонь на поражение и пр. . Захват власти в стране силовым методом тоже является преступлением с точки зрения законодательства. А соответственно все влажные мечты о "нацистах" и "героям им противостоящих" превращаются в разборки двух преступных группировок. И уж по какому принципу вы выбирали какую из них поддерживать, только вам и известно. Наверное по принципу кто "на" и "в" не направил - тот уже друг.