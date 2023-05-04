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≡ В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46728
В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
Отправлено: 04.05.23 - 17:02
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В постановление правительства РК подготовлены изменения, которые исключают из него все профессиональные праздники. Это связано с тем, что в рамках административной реформы правительство передало часть своих полномочий министерствам и другим госорганам.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3107
В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
Отправлено: 04.05.23 - 17:02
#1
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Я так понял, что законодательно День Победы в КЗ отменен? Или он государственный праздник?

[Исправлено: Козлов я, 04.05.2023 - 17:05]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25271
Re: В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все...
Отправлено: 04.05.23 - 17:11
#2
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Цитата:
День Первого Президента Республики Казахстан – 1 декабря.



Так его не отменили?
О великий Элбасы...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25271
Re: В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все...
Отправлено: 04.05.23 - 17:14
#3
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Нет дня Победы, может что напутали.
Сделать лучше день Скорби.
Хотя в принципе то, это не казахстанский праздник, это праздник диктаторского режима СССР, который сжег по договору с немцами 27 миллионов советских людей.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15700
Re: В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все...
Отправлено: 04.05.23 - 17:19
#4
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Цитата:
Козлов я:
Или он государственный праздник?

Это государственный праздник, который утвержден законом "О праздниках в РК":
А в статье речь идет о праздничных датах, которые устанавливаются другим законом.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4885
В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
Отправлено: 04.05.23 - 19:36
#5
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мне понравился почему-то вот этот праздник - День энергосбережения. Надо будет запомнить дату.
Может к нему еще бы добавить - День водосохранения и День газоэкономии.

ППЦ, короче...

[Исправлено: Алиса, 04.05.2023 - 19:38]
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
267
Re: В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все...
Отправлено: 04.05.23 - 20:22
#6
Комментарий удален модератором.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4208
Re: В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все...
Отправлено: 04.05.23 - 22:11
#7
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Зачем нужен этот праздник: - День первого президента - он же сам себя скомпрометировал и члены его семейки тоже этому поспособствовали.
Убрать нужно из календаря этот НИКОМУ не нужный день.

Что то я не вижу - День работников сельского хозяйства ??
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1831
В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
Отправлено: 04.05.23 - 22:23
#8
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Интересный перечень конечно. :lol:
//День вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан – 15 февраля;//
Кто в курсе, с каких это пор Афганистан стал демократической республикой? :-o И Какое отношение вывод войск СССР имеет к современному Казахстану?

Или - //День закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона – 29 августа;//

Ну давайте закрытие и открытие всего и вся праздновать... :lol:

А вот день энергетика в списке не нашёл, печалька. :-x

Да и с первомаем не всё в порядке - //День труда – последнее воскресенье сентября;//

А ведь это мировая история, празднования именно первого Мая.
на это есть свои причины и основания, почему именно 1-го Мая, а не в Сентябре. Странно всё это. 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 04.05.2023 - 22:30]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1831
В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
Отправлено: 04.05.23 - 22:40
#9
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Мутно и не правильно всё это, потому как все исключённые из списка праздники, как праздновали, так и будут праздновать и день учителя, медика, строителя, энергетика, десантных и пограничных войск, как и многие другие... (я посмотрел список). Все их исключили из списка. А народу, как мне кажется - пофиг. И опять власть сама себя против народа настраивает, как всегда. Зачем исключать дни празднования, которые всё равно не являются официальными праздничными днями. Оставьте людям радость, просто день своей профессиональной принадлежности отметить, никому от этого хуже не будет 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 04.05.2023 - 23:24]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12261
Re: В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все...
Отправлено: 04.05.23 - 23:32
#10
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Не че страшного . Мир меняется . Вашингтон потихоньку учит какие праздники нужны .
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12261
Re: В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все...
Отправлено: 04.05.23 - 23:36
#11
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Раньше шахтёр был крутым, сегодня крутой мошеник блогер Блиновская/ Марик). А почему бы и день выходной- праздник блогера не замутить?
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