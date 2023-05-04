В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
Отправлено: 04.05.23 - 17:02
В постановление правительства РК подготовлены изменения, которые исключают из него все профессиональные праздники. Это связано с тем, что в рамках административной реформы правительство передало часть своих полномочий министерствам и другим госорганам. Читать новость
Нет дня Победы, может что напутали. Сделать лучше день Скорби. Хотя в принципе то, это не казахстанский праздник, это праздник диктаторского режима СССР, который сжег по договору с немцами 27 миллионов советских людей.
Интересный перечень конечно. //День вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан – 15 февраля;// Кто в курсе, с каких это пор Афганистан стал демократической республикой? И Какое отношение вывод войск СССР имеет к современному Казахстану?
Мутно и не правильно всё это, потому как все исключённые из списка праздники, как праздновали, так и будут праздновать и день учителя, медика, строителя, энергетика, десантных и пограничных войск, как и многие другие... (я посмотрел список). Все их исключили из списка. А народу, как мне кажется - пофиг. И опять власть сама себя против народа настраивает, как всегда. Зачем исключать дни празднования, которые всё равно не являются официальными праздничными днями. Оставьте людям радость, просто день своей профессиональной принадлежности отметить, никому от этого хуже не будет
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