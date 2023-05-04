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О рисках вторичных санкций для Казахстана высказались депутаты
О рисках вторичных санкций для Казахстана высказались депутаты
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46728
О рисках вторичных санкций для Казахстана высказались депутаты
Отправлено: 04.05.23 - 08:40
Акжоловцы напомнили, что ранее делегация Министерств финансов и торговли США и Управления по санкциям Великобритании заявила о возрастании риска применения к казахстанским компаниям вторичных санкций за содействие в обходе антироссийских мер, введенных международным сообществом с начала войны в Украине.
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О рисках вторичных санкций для Казахстана высказались депутаты
Отправлено: 04.05.23 - 16:50
Цитата:
Кому они нужны-то, наши олигархи... Никто не будет вводить санкции для конкретных людей. Они начнут с банков второго уровня, а там как пойдет.
111:
Так что, если накажут олигархов и приближенных к президенту структуры, от этого как ни странно, мы только выиграем..
Так что, если накажут олигархов и приближенных к президенту структуры, от этого как ни странно, мы только выиграем..
Кому они нужны-то, наши олигархи... Никто не будет вводить санкции для конкретных людей. Они начнут с банков второго уровня, а там как пойдет.
Re: О рисках вторичных санкций для Казахстана высказались...
Отправлено: 04.05.23 - 17:09
Цитата:
А кто дал право нападать на другое государство и убивать детей?
Дантист:
Кто им дал право наказывать других?
Кто им дал право наказывать других?
А кто дал право нападать на другое государство и убивать детей?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 25268
О рисках вторичных санкций для Казахстана высказались депутаты
Отправлено: 04.05.23 - 17:17
Цитата:
А кто владельцы банков?
Семья.
Даже тот же Каспий, с подставным грузином, его то тоже крышует семья..
JereK:
Никто не будет вводить санкции для конкретных людей. Они начнут с банков второго уровня, а там как пойдет.
Никто не будет вводить санкции для конкретных людей. Они начнут с банков второго уровня, а там как пойдет.
А кто владельцы банков?
Семья.
Даже тот же Каспий, с подставным грузином, его то тоже крышует семья..
Re: О рисках вторичных санкций для Казахстана высказались...
Отправлено: 04.05.23 - 17:18
Европейский Союз обсуждает новый механизм санкций против третьих стран, которые делают недостаточно, чтобы предотвратить уклонение России от санкций, особенно в отношении тех, которые не могут объяснить резкий рост торговли ключевыми товарами или технологиями. ЕС также стремится расширить существующие запреты на автомобили, высококачественные технологии, промышленные товары, железо и сталь, а также продукты переработки, использующие подсанкционные металлы. Запреты на продукты могут распространяться на права интеллектуальной принадлежности и лицензии, выданные на создание этих продуктов.
О рисках вторичных санкций для Казахстана высказались депутаты
Отправлено: 04.05.23 - 18:22
Цитата:
Так держателей этих карманных банков это коснется гораздо в меньшей степени, чем простой люд. Да и свои убытки они возложат на плечи своих клиентов, не сомневайся. О чем я и говорю - основной удар примет на себя средний класс, так что на твоем месте я бы был осторожней в желаниях )
Цитата:
111:
А кто владельцы банков? Семья. Даже тот же Каспий, с подставным грузином, его то тоже крышует семья..
А кто владельцы банков? Семья. Даже тот же Каспий, с подставным грузином, его то тоже крышует семья..
Так держателей этих карманных банков это коснется гораздо в меньшей степени, чем простой люд. Да и свои убытки они возложат на плечи своих клиентов, не сомневайся. О чем я и говорю - основной удар примет на себя средний класс, так что на твоем месте я бы был осторожней в желаниях )
Цитата:
111: арестовать активы банков, кто помогает агрессору.
(Пользователи)
- Откуда:
- Екатеринбург
- Регистрация:
- 13.03.09
- Сообщений:
- 1039
О рисках вторичных санкций для Казахстана высказались депутаты
Отправлено: 04.05.23 - 19:58
Цитата:
Тебе, конечно же виднее, кто без унитазов и кому жить хорошо. Собака лает, а караван идет
111:
Вот потому у вас в России с этим очень легко для власти и олигархов, для народа, который сидит без унитазов, тоже неплохо, привыкли
Вот потому у вас в России с этим очень легко для власти и олигархов, для народа, который сидит без унитазов, тоже неплохо, привыкли
Тебе, конечно же виднее, кто без унитазов и кому жить хорошо. Собака лает, а караван идет
Re: О рисках вторичных санкций для Казахстана высказались...
Отправлено: 04.05.23 - 21:10
Скорей бы, Хватит лицемерить. Война, так война. Сначало будем бороться с ждунами. Когда их победим. Займёмся не до патриотами, заберём хаты . А когда всех победим! Наконец начнём учить китайский..
Нормальный план считаю.
Нормальный план считаю.
О рисках вторичных санкций для Казахстана высказались депутаты
Отправлено: 04.05.23 - 21:47
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: А кто дал право нападать на другое государство и убивать детей?Не кто. Жили сто лет. Пели песни за одним столом. Всё хорошо. Но нашлись гниды, наркоманы, предатели которые решили что так жить не правильно и начали разделять людей,. У них получилось. Мир на грани. Причём благодаря таким как вы- Глупым людям. Вы и такие еже уничтожите мир в Казахстане. Или пора говорить в/на Казахстан?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 839
О рисках вторичных санкций для Казахстана высказались депутаты
Отправлено: 04.05.23 - 22:37
Цитата:
А кто дал право 8 лет проводить карательную операцию против своего же населения, которое не согласилось признать государственный переворот? При этом убивать всех подряд. И детей, и стариков, женщин... Кто преступной киевской хунте дал такое право?
ПолиграфЪ Боярышников:
А кто дал право нападать
А кто дал право нападать
А кто дал право 8 лет проводить карательную операцию против своего же населения, которое не согласилось признать государственный переворот? При этом убивать всех подряд. И детей, и стариков, женщин... Кто преступной киевской хунте дал такое право?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 1831
О рисках вторичных санкций для Казахстана высказались депутаты
Отправлено: 04.05.23 - 23:10
Цитата:
А это тот сорт людей, которым не важно, что являлось причиной.
То, что мирные протесты в начале. Со временем, при поддержке США и Запада переросли в революционную борьбу праворадикалов, с легитимно избранной властью. Когда прилюдно линчевали правоохранителей, работников спец служб и Беркут в том числе, когда сжигали мирных людей (только за мнение) во дворце профсоюзов... Для них это другое. Там же не так много пострадало, вот у них печалька. А то что это всё бесчеловечно и преступно их не интересует...
Skeptic:
А кто дал право 8
А кто дал право 8
А это тот сорт людей, которым не важно, что являлось причиной.
То, что мирные протесты в начале. Со временем, при поддержке США и Запада переросли в революционную борьбу праворадикалов, с легитимно избранной властью. Когда прилюдно линчевали правоохранителей, работников спец служб и Беркут в том числе, когда сжигали мирных людей (только за мнение) во дворце профсоюзов... Для них это другое. Там же не так много пострадало, вот у них печалька. А то что это всё бесчеловечно и преступно их не интересует...
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