Отправлено: - 22:40

[Исправлено: Эл-починно, 04.05.2023 - 23:24]

Мутно и не правильно всё это, потому как все исключённые из списка праздники, как праздновали, так и будут праздновать и день учителя, медика, строителя, энергетика, десантных и пограничных войск, как и многие другие... (я посмотрел список). Все их исключили из списка. А народу, как мне кажется - пофиг. И опять власть сама себя против народа настраивает, как всегда. Зачем исключать дни празднования, которые всё равно не являются официальными праздничными днями. Оставьте людям радость, просто день своей профессиональной принадлежности отметить, никому от этого хуже не будет