С 1 июня в Казахстане повысят предельные тарифы ТЭЦ. Почему это необходимо, объяснили в Минэнерго
Отправлено: 04.05.23 - 13:56
Министерство энергетики РК намерено пересмотреть предельные тарифы энергопроизводящих организаций на производство электроэнергии. Их планируют ввести в действие с 1 июня 2023 года, сообщает пресс-служба ведомства. Читать новость
Дали раскладку что на депозитах у казахстанцев море бабла. Теперь руку и туда засовывают.. Каждое повышение объясняется одинаково
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Во внимание были приняты заявки, требующие своевременного решения, связанные с подготовкой энергопроизводящих организаций к предстоящему отопительному сезону с проведением масштабного ремонта основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений", – отметили в министерстве.
Износ генерирующих мощностей энергопроизводящих организаций Казахстана составляет около 58%, при этом на некоторых ТЭЦ износ приближается
Одинаково льются на уши макароны и ложь от чиновников, ведь ничего же не делается. Но поаышение идет всегда..
30 лет частники, за копейки (а то и за приватизационные купоны , с которыми обманули всё население страны ,это афера века, Чубайс и рядом не стоял..) получившие объекты ,а также иностранные компании качали деньги и постоянно повышали тарифы под предлогом ремонта и модернизации, а теперь и спроса с них нет. Вновь лезут в карман населению , вместо национализации объектов жизнеобеспечения и соответственно государственного финансирования. Деньги в государстве есть, только они идут на имиджевые мероприятия (форумы, выставки, Азиады, ЭКСПО и прочее, да и те растаскиваются..
Я конечно понимаю, что в Казахстане - это ни как везде... Но разве в тарифы не включены, или должны быть включены изначально, расходы на все издержки, в том числе и таки, как ремонт, модернизация и прочее?
Эл-починно: Но разве в тарифы не включены, или должны быть включены изначально, расходы на все издержки, в том числе и таки, как ремонт, модернизация и прочее?
В том-то и дело, что прозрачности нет, единственный источник информации это вечно ноющие представители монополистов. Каждый год они приводят цифры все увеличивающегося износа, каждый год поднимают на что-нибудь тариф, но фокус в том, что на цифры износа это никак не влияет. Нужна полная прозрачность, так, чтоб любой, кому стало бы интересно, мог бы проследить каждую теньгушку, но ни один монополист не пойдет на это по понятным причинам.
Эл-починно: Но разве в тарифы не включены, или должны быть включены изначально, расходы на все издержки, в том числе и таки, как ремонт, модернизация и прочее?
Если их включить в тариф - люди пойдут митинги митинговать. Даже если взять МЗП в Казахстане - 60 тыс тенге, на том же предприятии КТЭК - 800 работников - это 48 млн только на зарплату нужно ежемесячно. Это минималка, но там вряд ли все на минималках. И я подозреваю что это процентов 10 от ежемесячных затрат. Потому он и ГКП остается, иначе бы частники к рукам прибрали.
Статья не про Костанай, а про все ТЭЦ , производящие электроэнергию. Повысят тепло и электроэнергию примерно (как заявляют на 15 %). Всю зиму лихорадило к примеру Экибастуз, так кому там ТЭЦ принадлежала? И нас это коснётся, т.к. наша ТЭЦ даёт мизер электроэнергии.
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