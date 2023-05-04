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Во внимание были приняты заявки, требующие своевременного решения, связанные с подготовкой энергопроизводящих организаций к предстоящему отопительному сезону с проведением масштабного ремонта основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений", – отметили в министерстве.



Износ генерирующих мощностей энергопроизводящих организаций Казахстана составляет около 58%, при этом на некоторых ТЭЦ износ приближается





Дали раскладку что на депозитах у казахстанцев море бабла.Теперь руку и туда засовывают..Каждое повышение объясняется одинаковоЦитата:Одинаково льются на уши макароны и ложь от чиновников, ведь ничего же не делается.Но поаышение идет всегда..