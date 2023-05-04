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≡ В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46728
В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
Отправлено: 04.05.23 - 17:02
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В постановление правительства РК подготовлены изменения, которые исключают из него все профессиональные праздники. Это связано с тем, что в рамках административной реформы правительство передало часть своих полномочий министерствам и другим госорганам.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3107
В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
Отправлено: 04.05.23 - 17:02
#1
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Я так понял, что законодательно День Победы в КЗ отменен? Или он государственный праздник?

[Исправлено: Козлов я, 04.05.2023 - 17:05]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25268
Re: В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все...
Отправлено: 04.05.23 - 17:11
#2
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Цитата:
День Первого Президента Республики Казахстан – 1 декабря.



Так его не отменили?
О великий Элбасы...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25268
Re: В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все...
Отправлено: 04.05.23 - 17:14
#3
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Нет дня Победы, может что напутали.
Сделать лучше день Скорби.
Хотя в принципе то, это не казахстанский праздник, это праздник диктаторского режима СССР, который сжег по договору с немцами 27 миллионов советских людей.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15699
Re: В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все...
Отправлено: 04.05.23 - 17:19
#4
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Цитата:
Козлов я:
Или он государственный праздник?

Это государственный праздник, который утвержден законом "О праздниках в РК":
А в статье речь идет о праздничных датах, которые устанавливаются другим законом.
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