Отправлено: - 16:50

111:

Так что, если накажут олигархов и приближенных к президенту структуры, от этого как ни странно, мы только выиграем..

Цитата:Кому они нужны-то, наши олигархи... Никто не будет вводить санкции для конкретных людей. Они начнут с банков второго уровня, а там как пойдет.