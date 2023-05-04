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≡ О рисках вторичных санкций для Казахстана высказались депутаты
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46728
О рисках вторичных санкций для Казахстана высказались депутаты
Отправлено: 04.05.23 - 08:40
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Акжоловцы напомнили, что ранее делегация Министерств финансов и торговли США и Управления по санкциям Великобритании заявила о возрастании риска применения к казахстанским компаниям вторичных санкций за содействие в обходе антироссийских мер, введенных международным сообществом с начала войны в Украине.
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1540
О рисках вторичных санкций для Казахстана высказались депутаты
Отправлено: 04.05.23 - 16:50
#15
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Цитата:
111:
Так что, если накажут олигархов и приближенных к президенту структуры, от этого как ни странно, мы только выиграем..


Кому они нужны-то, наши олигархи... Никто не будет вводить санкции для конкретных людей. Они начнут с банков второго уровня, а там как пойдет.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1176
Re: О рисках вторичных санкций для Казахстана высказались...
Отправлено: 04.05.23 - 17:09
#16
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Цитата:
Дантист:
Кто им дал право наказывать других?

А кто дал право нападать на другое государство и убивать детей?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25268
О рисках вторичных санкций для Казахстана высказались депутаты
Отправлено: 04.05.23 - 17:17
#17
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Цитата:
JereK:
Никто не будет вводить санкции для конкретных людей. Они начнут с банков второго уровня, а там как пойдет.

А кто владельцы банков?
Семья.
Даже тот же Каспий, с подставным грузином, его то тоже крышует семья..
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1176
Re: О рисках вторичных санкций для Казахстана высказались...
Отправлено: 04.05.23 - 17:18
#18
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Европейский Союз обсуждает новый механизм санкций против третьих стран, которые делают недостаточно, чтобы предотвратить уклонение России от санкций, особенно в отношении тех, которые не могут объяснить резкий рост торговли ключевыми товарами или технологиями. ЕС также стремится расширить существующие запреты на автомобили, высококачественные технологии, промышленные товары, железо и сталь, а также продукты переработки, использующие подсанкционные металлы. Запреты на продукты могут распространяться на права интеллектуальной принадлежности и лицензии, выданные на создание этих продуктов.
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1540
О рисках вторичных санкций для Казахстана высказались депутаты
Отправлено: 04.05.23 - 18:22
#19
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Цитата:
111:
А кто владельцы банков? Семья. Даже тот же Каспий, с подставным грузином, его то тоже крышует семья..


Так держателей этих карманных банков это коснется гораздо в меньшей степени, чем простой люд. Да и свои убытки они возложат на плечи своих клиентов, не сомневайся. О чем я и говорю - основной удар примет на себя средний класс, так что на твоем месте я бы был осторожней в желаниях )

Цитата:
111: арестовать активы банков, кто помогает агрессору.
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