Re: В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все...

Отправлено: - 17:14

Нет дня Победы, может что напутали.

Сделать лучше день Скорби.

Хотя в принципе то, это не казахстанский праздник, это праздник диктаторского режима СССР, который сжег по договору с немцами 27 миллионов советских людей.