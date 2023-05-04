Отправлено: - 13:39

Victor Yang:

Ну не раздай он это своим людям - сколько возможных криминальных переделов могло бы быть? Сколько могло бы быть войны за власть?

Цитата:Лучше все разворовать самим, чем дать народу..Вот потому у вас в России с этим очень легко для власти и олигархов, для народа, который сидит без унитазов, тоже неплохо, привыкли.Буду надеяться что у нас не так фанатично любят власть, чтобы давать ей облапошивать себя и радоваться, мол пусть сами воруют у нас, подставляяя второй карман..