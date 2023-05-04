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О рисках вторичных санкций для Казахстана высказались депутаты
О рисках вторичных санкций для Казахстана высказались депутаты
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46727
О рисках вторичных санкций для Казахстана высказались депутаты
Отправлено: 04.05.23 - 08:40
Акжоловцы напомнили, что ранее делегация Министерств финансов и торговли США и Управления по санкциям Великобритании заявила о возрастании риска применения к казахстанским компаниям вторичных санкций за содействие в обходе антироссийских мер, введенных международным сообществом с начала войны в Украине.
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Re: О рисках вторичных санкций для Казахстана высказались...
Отправлено: 04.05.23 - 08:40
У Перуашева с логикой всё в порядке?
Какое отношение бандитские понятия США имеют к международному праву и мировому сообществу?
Согласно международному праву законными санкциями могут быть только те, которые приняты решением ООН. Всё остальное - бандитизм.
Какое отношение бандитские понятия США имеют к международному праву и мировому сообществу?
Согласно международному праву законными санкциями могут быть только те, которые приняты решением ООН. Всё остальное - бандитизм.
Re: О рисках вторичных санкций для Казахстана высказались...
Отправлено: 04.05.23 - 09:12
Давно пора, арестовать активы банков, кто помогает агрессору.
А так же наложить санкции на продаванов в государственных масштабах, так же арестовать их недвижимость и счета по всему миру.
Пора кончать с ними.
А так же наложить санкции на продаванов в государственных масштабах, так же арестовать их недвижимость и счета по всему миру.
Пора кончать с ними.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 9132
О рисках вторичных санкций для Казахстана высказались депутаты
Отправлено: 04.05.23 - 09:39
Цитата:
Кишка тонка!
111:
Пора кончать с ними.
Пора кончать с ними.
Кишка тонка!
О рисках вторичных санкций для Казахстана высказались депутаты
Отправлено: 04.05.23 - 09:49
Цитата:
Наложить санкции на какого то там олигарха бая, у США кишка тонка?
Можешь спросить у российских олигархов, как там, кишка тонка у америкосов или нет..
По моему Назарбаева счета раз арестовывали уже..
yudjin:
Кишка тонка!
Кишка тонка!
Наложить санкции на какого то там олигарха бая, у США кишка тонка?
Можешь спросить у российских олигархов, как там, кишка тонка у америкосов или нет..
По моему Назарбаева счета раз арестовывали уже..
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1063
Re: О рисках вторичных санкций для Казахстана высказались...
Отправлено: 04.05.23 - 11:43
Уважающее себя государство просто не пустило бы эту делегацию на порог. Кто им дал право наказывать других? Только те, кто сам подставяет спину. А делегация Казахстана может проверить США?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4206
Re: О рисках вторичных санкций для Казахстана высказались...
Отправлено: 04.05.23 - 12:18
Цитата:
Байдену об этом скажите.
Цитата:
Вот у кого надо арестовать ВСЁ в первую очередь.
Тридцать лет, как Моисей в пустыне, всё куда то вёл страну, упорно и непонятно для чего то хотевший войти с сыръевой страной в 30-ку индустриально промышленно развитых стран мира и с тайной понтовой надеждой заполучить Нобелевскую премию- и в итоге привёл к тому что пол Казахстана отдал 162 своим человекам, а вторую половину забрал себе и своей семейке, а остальным 19 000 000 гражданам достался только воздух казахстанский, который закачивают в шины отвёрточного привозного китайского автопрома и шины "конструкторской" сборки так называемого отечественного белорусо-российско-китайского сельхозмашиностроения.
Цитата://председатель Агентства по развитию и регулированию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова//
Эта та самая дама, которая будучи на должности министра по соц.вопросам, на пожар в Астане, в котором заживо сгорело пять детей, приехала разодетой в дорогой шубе и бриллиантах - как на смотрины на кыз-узату или на какое то огненное шоу.
Skeptic:
Всё остальное - бандитизм.
Всё остальное - бандитизм.
Байдену об этом скажите.
Цитата:
111:
Назарбаева счета раз арестовывали уже.
Назарбаева счета раз арестовывали уже.
Вот у кого надо арестовать ВСЁ в первую очередь.
Тридцать лет, как Моисей в пустыне, всё куда то вёл страну, упорно и непонятно для чего то хотевший войти с сыръевой страной в 30-ку индустриально промышленно развитых стран мира и с тайной понтовой надеждой заполучить Нобелевскую премию- и в итоге привёл к тому что пол Казахстана отдал 162 своим человекам, а вторую половину забрал себе и своей семейке, а остальным 19 000 000 гражданам достался только воздух казахстанский, который закачивают в шины отвёрточного привозного китайского автопрома и шины "конструкторской" сборки так называемого отечественного белорусо-российско-китайского сельхозмашиностроения.
Цитата://председатель Агентства по развитию и регулированию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова//
Эта та самая дама, которая будучи на должности министра по соц.вопросам, на пожар в Астане, в котором заживо сгорело пять детей, приехала разодетой в дорогой шубе и бриллиантах - как на смотрины на кыз-узату или на какое то огненное шоу.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15697
О рисках вторичных санкций для Казахстана высказались депутаты
Отправлено: 04.05.23 - 12:32
Цитата:
Да ладно плакаться-то. В Казахстане ничего не мешает развиваться, бизнес вести. В 90-е была разруха - сейчас потихоньку строится всё. Не всё так плохо же на самом деле.
А все эти "если бы, да кабы..." ну не имеют возможности провериться. Ну не раздай он это своим людям - сколько возможных криминальных переделов могло бы быть? Сколько могло бы быть войны за власть? Есть очень много других факторов, которые могли бы "выстрелить", если бы не было тех, которые были.
[Исправлено: Victor Yang, 04.05.2023 - 12:35]
ACROS:
а остальным 19 000 000 гражданам достался только воздух казахстанский
а остальным 19 000 000 гражданам достался только воздух казахстанский
Да ладно плакаться-то. В Казахстане ничего не мешает развиваться, бизнес вести. В 90-е была разруха - сейчас потихоньку строится всё. Не всё так плохо же на самом деле.
А все эти "если бы, да кабы..." ну не имеют возможности провериться. Ну не раздай он это своим людям - сколько возможных криминальных переделов могло бы быть? Сколько могло бы быть войны за власть? Есть очень много других факторов, которые могли бы "выстрелить", если бы не было тех, которые были.
[Исправлено: Victor Yang, 04.05.2023 - 12:35]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13708
О рисках вторичных санкций для Казахстана высказались депутаты
Отправлено: 04.05.23 - 13:33
ой надоело уже
апологеты сверхдержавности в коментах до сих пор не знают что ссср походу развалился
и выставлять претензии сша некому и не по силам
даже китай слабо пищит что то там про последнее китайское предупреждение и дальше терпит пощёчины от сша
США мировой гегемон
нравится это кому то или нет но это факт
сша любую страну на свете могут нагнуть если не военным путем то экономическим или политическим
любую мурзилку свергнут там где им надо будет
казахстан это страна третьего мира и уж с казахстаном сша сюсюкаться не будут
тут россию нагнули по всем фронтам загнав ее в политический угол как иран сделав изгоем и на нашу плутократию им совершенно пофиг
надо будет-уничтожат страну или развалят и пикнуть никто не сможет
апологеты сверхдержавности в коментах до сих пор не знают что ссср походу развалился
и выставлять претензии сша некому и не по силам
даже китай слабо пищит что то там про последнее китайское предупреждение и дальше терпит пощёчины от сша
США мировой гегемон
нравится это кому то или нет но это факт
сша любую страну на свете могут нагнуть если не военным путем то экономическим или политическим
любую мурзилку свергнут там где им надо будет
казахстан это страна третьего мира и уж с казахстаном сша сюсюкаться не будут
тут россию нагнули по всем фронтам загнав ее в политический угол как иран сделав изгоем и на нашу плутократию им совершенно пофиг
надо будет-уничтожат страну или развалят и пикнуть никто не сможет
О рисках вторичных санкций для Казахстана высказались депутаты
Отправлено: 04.05.23 - 13:39
Цитата:
Лучше все разворовать самим, чем дать народу..
Вот потому у вас в России с этим очень легко для власти и олигархов, для народа, который сидит без унитазов, тоже неплохо, привыкли.
Буду надеяться что у нас не так фанатично любят власть, чтобы давать ей облапошивать себя и радоваться, мол пусть сами воруют у нас, подставляяя второй карман..
Victor Yang:
Ну не раздай он это своим людям - сколько возможных криминальных переделов могло бы быть? Сколько могло бы быть войны за власть?
Ну не раздай он это своим людям - сколько возможных криминальных переделов могло бы быть? Сколько могло бы быть войны за власть?
Лучше все разворовать самим, чем дать народу..
Вот потому у вас в России с этим очень легко для власти и олигархов, для народа, который сидит без унитазов, тоже неплохо, привыкли.
Буду надеяться что у нас не так фанатично любят власть, чтобы давать ей облапошивать себя и радоваться, мол пусть сами воруют у нас, подставляяя второй карман..
Re: О рисках вторичных санкций для Казахстана высказались...
Отправлено: 04.05.23 - 13:53
Цитата:
Любой бандит сам знает, что он бандит.
ACROS:
Байдену об этом скажите.
Байдену об этом скажите.
Любой бандит сам знает, что он бандит.
Re: О рисках вторичных санкций для Казахстана высказались...
Отправлено: 04.05.23 - 13:54
Цитата:
Именно так.
Дантист:
Уважающее себя государство просто не пустило бы эту делегацию на порог.
Уважающее себя государство просто не пустило бы эту делегацию на порог.
Именно так.
О рисках вторичных санкций для Казахстана высказались депутаты
Отправлено: 04.05.23 - 14:01
Цитата:
Согласен.
Я только за, чтоб хотя бы Америка этих рвачей наказала, хотя бы часть из них.
Чтоб остальным неповадно было.
ACROS:
Казахстана отдал 162 своим человекам, а вторую половину забрал себе и своей семейке, а остальным
Казахстана отдал 162 своим человекам, а вторую половину забрал себе и своей семейке, а остальным
Согласен.
Я только за, чтоб хотя бы Америка этих рвачей наказала, хотя бы часть из них.
Чтоб остальным неповадно было.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 13.09.12
- Сообщений:
- 1538
О рисках вторичных санкций для Казахстана высказались депутаты
Отправлено: 04.05.23 - 15:28
Цитата:
Так для рвачей, как и в России, это обернется мелкими неприятностями, а основной удар примет на себя средний класс.
[Исправлено: JereK, 04.05.2023 - 15:29]
111:
Я только за, чтоб хотя бы Америка этих рвачей наказала, хотя бы часть из них.
Я только за, чтоб хотя бы Америка этих рвачей наказала, хотя бы часть из них.
Так для рвачей, как и в России, это обернется мелкими неприятностями, а основной удар примет на себя средний класс.
[Исправлено: JereK, 04.05.2023 - 15:29]
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