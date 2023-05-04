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С 1 июня в Казахстане повысят предельные тарифы ТЭЦ. Почему это необходимо, объяснили в Минэнерго
С 1 июня в Казахстане повысят предельные тарифы ТЭЦ. Почему это необходимо, объяснили в Минэнерго
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