Re: "Проявил исключительную жестокость" - Житель...

Отправлено: - 13:37

водка помноженная на комплекс неполноценности в итоге убила человека

алкоголь как самый убийственный наркотик на свете от которого вымирают целые деревни пора уже продавать только после предоставлении справки от психиатра

написано в заключении что ты закомпексованный истерик то иди пей квас или компот нефиг алкоголем повышать свою самооценку