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≡ "Проявил исключительную жестокость" - Житель Узунколя забил насмерть молотком родственника и снял его на видео на iPhone 5
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46727
"Проявил исключительную жестокость" - Житель Узунколя забил насмерть молотком родственника и снял его на видео на iPhone 5
Отправлено: 04.05.23 - 13:37
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- Конфликт произошел в доме Кенкеновых, у которых проживал Токарин, - зачитал обвинительное заключение прокурор Еркебулан АЙТБАЕВ. - Токарин видел, как его тетя поругалась с мужем, после чего, собрав вещи и четырех детей, ушла из дома.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13708
Re: "Проявил исключительную жестокость" - Житель...
Отправлено: 04.05.23 - 13:37
#1
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водка помноженная на комплекс неполноценности в итоге убила человека
алкоголь как самый убийственный наркотик на свете от которого вымирают целые деревни пора уже продавать только после предоставлении справки от психиатра
написано в заключении что ты закомпексованный истерик то иди пей квас или компот нефиг алкоголем повышать свою самооценку
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25264
Re: "Проявил исключительную жестокость" - Житель...
Отправлено: 04.05.23 - 13:53
#2
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Зато айфон.
Телефон на все времена и самый лучший, даже если старенький..
Качество фото и видео поражает и снято в реалистичных тонах.
Пацан знал точно, что делал, никакого аффекта.
Эх месть..
Накипело видать..
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2968
Re: "Проявил исключительную жестокость" - Житель...
Отправлено: 04.05.23 - 14:35
#3
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Хороший человек был Куандык. Долгие годы возглавлял Узункольскую ДЮСШ.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2968
Re: "Проявил исключительную жестокость" - Житель...
Отправлено: 04.05.23 - 14:45
#4
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Цитата:

- Причина убийства же должна быть, какой мотив? - уточнил судья Кушербай АКШАЛОВ.

Причина убийства алкоголизм. И да, этот парень уже сидел за кражу.
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