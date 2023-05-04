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≡ Мажилисмен Анас Баккожаев предложить наказывать блогеров за...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46727
Мажилисмен Анас Баккожаев предложить наказывать блогеров за...
Отправлено: 04.05.23 - 13:24
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Мажилисмен Анас Баккожаев предложить наказывать блогеров за их действия, «которые искажают социальные ситуации в стране, придают им межнациональный оттенок и распространяют дезинформацию». Нужна ли такая норма в законодательстве?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13708
Re: Мажилисмен Анас Баккожаев предложить наказывать блогеров за...
Отправлено: 04.05.23 - 13:24
#1
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Статья 274. Распространение заведомо ложной информации 1. Распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.

если слова блогера не подпадают под эту статью то и нефиг вводить дополнительные нормы
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
838
Re: Мажилисмен Анас Баккожаев предложить наказывать блогеров за...
Отправлено: 04.05.23 - 13:59
#2
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Нашим некоторым "депутатам" дай волю, они понапридумывают законов...
ПДД для легковушек до 2 литров,
ПДД для легковушек свыше 2 литров,
ПДД для грузовиков,
ПДД для мопедов...
Скушно не будет...
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