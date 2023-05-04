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≡ С 1 июня в Казахстане повысят предельные тарифы ТЭЦ. Почему это необходимо, объяснили в Минэнерго
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46727
С 1 июня в Казахстане повысят предельные тарифы ТЭЦ. Почему это необходимо, объяснили в Минэнерго
Отправлено: 04.05.23 - 13:56
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Министерство энергетики РК намерено пересмотреть предельные тарифы энергопроизводящих организаций на производство электроэнергии. Их планируют ввести в действие с 1 июня 2023 года, сообщает пресс-служба ведомства.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25264
Re: С 1 июня в Казахстане повысят предельные тарифы ТЭЦ. Почему...
Отправлено: 04.05.23 - 13:56
#1
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Дали раскладку что на депозитах у казахстанцев море бабла.
Теперь руку и туда засовывают..
Каждое повышение объясняется одинаково

Цитата:
Во внимание были приняты заявки, требующие своевременного решения, связанные с подготовкой энергопроизводящих организаций к предстоящему отопительному сезону с проведением масштабного ремонта основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений", – отметили в министерстве.

Износ генерирующих мощностей энергопроизводящих организаций Казахстана составляет около 58%, при этом на некоторых ТЭЦ износ приближается



Одинаково льются на уши макароны и ложь от чиновников, ведь ничего же не делается.
Но поаышение идет всегда..
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15697
Re: С 1 июня в Казахстане повысят предельные тарифы ТЭЦ. Почему...
Отправлено: 04.05.23 - 15:22
#2
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Цитата:
На некоторых ТЭЦ износ генерирующих мощностей приближается к 90%

Источник:

В Казахстане холодно без ТЭЦ. :lol: :lol: :lol:
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