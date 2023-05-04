Отправлено: - 12:18

Skeptic:

Всё остальное - бандитизм.

111:

Назарбаева счета раз арестовывали уже.

Цитата:Байдену об этом скажите.Цитата:Вот у кого надо арестовать ВСЁ в первую очередь.Тридцать лет, как Моисей в пустыне, всё куда то вёл страну, упорно и непонятно для чего то хотевший войти с сыръевой страной в 30-ку индустриально промышленно развитых стран мира и с тайной понтовой надеждой заполучить Нобелевскую премию- и в итоге привёл к тому что пол Казахстана отдал 162 своим человекам, а вторую половину забрал себе и своей семейке, а остальным 19 000 000 гражданам достался только воздух казахстанский, который закачивают в шины отвёрточного привозного китайского автопрома и шины "конструкторской" сборки так называемого отечественного белорусо-российско-китайского сельхозмашиностроения.Цитата://председатель Агентства по развитию и регулированию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова//Эта та самая дама, которая будучи на должности министра по соц.вопросам, на пожар в Астане, в котором заживо сгорело пять детей, приехала разодетой в дорогой шубе и бриллиантах - как на смотрины на кыз-узату или на какое то огненное шоу.