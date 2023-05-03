НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Реализация генплана на этом не завершится". 10 ПДП новых микрорайонов Костаная разработают в 2023 году
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46723
"Реализация генплана на этом не завершится". 10 ПДП новых микрорайонов Костаная разработают в 2023 году
Отправлено: 03.05.23 - 14:22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Горожан возмутило, что их дома и придомовые постройки теперь пойдут под снос. Кроме того, некоторые участки будут изыматься для госнужд. Этот и другие вопросы прокомментировал "НГ" руководитель управления строительства Берик ТАНЖАРИКОВ.
Читать новость>>
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9132
"Реализация генплана на этом не завершится". 10 ПДП новых микрорайонов Костаная разработают в 2023 году
Отправлено: 04.05.23 - 10:12
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Жители говорят ,что большая часть против,застройки,ну а как тогда застройщики строить будут если все против,а насильно выгонять и сносить нельзя?

Ясно же как. На месте согласных воткнут дома. На участках несогласных нарисуют социально-необходимые объекты: школа, сад, спортивные сооружения и изымут принудительно под госнужды. Дело времени.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9386
"Реализация генплана на этом не завершится". 10 ПДП новых микрорайонов Костаная разработают в 2023 году
Отправлено: 04.05.23 - 10:15
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Если я на эти деньги смогу купить такой же дом, переезд компенсируется, да ещё и останется - почему бы и нет?

Наверное всё таки не смогут,ведь застройщику всё равно ,что стоит на участке, дворец как фото или хибара на курьих ножках ,ведь в конечном итоге и то ,и другое пойдёт под снос,то есть главное только размер участка,при этом сейчас допустим котедж стоит в городе недалеко от центра и с видом на реку,а взамен что я куплю дом в ЗТБ с видом на соседний коровник,ведь по генплану они хотят выкосить весь частный сектор в Кустанае,то есть из ближайшей перспективы остаётся только Затоболовка.
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9132
"Реализация генплана на этом не завершится". 10 ПДП новых микрорайонов Костаная разработают в 2023 году
Отправлено: 04.05.23 - 10:16
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Надо строиться в сторону рудного, тут полезного будет много:

Попрошу не смотреть в эту сторону... особенно на дачи... У дачников инвентаря много ;-)
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15696
"Реализация генплана на этом не завершится". 10 ПДП новых микрорайонов Костаная разработают в 2023 году
Отправлено: 04.05.23 - 10:32
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
ведь застройщику всё равно ,что стоит на участке, дворец как фото или хибара на курьих ножках

Тут же две стороны. Застройщику всё равно, а хозяину - нет. Но и хозяин может же этот "дворец" на кирпичи продать. И после застройки многоэтажек стоимость "дворца" сильно вниз пойдет, я думаю.
А в основном там избушки на курьих ножках как раз.

[Исправлено: Victor Yang, 04.05.2023 - 10:35]
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4206
"Реализация генплана на этом не завершится". 10 ПДП новых микрорайонов Костаная разработают в 2023 году
Отправлено: 04.05.23 - 10:37
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
соседу захотелось её выкупить

Телефон и адрес соседа не дадите: - бизнес-идея - куплю возле него хибару за бесценок- вдруг он захочет ещё расшириться??

[Исправлено: ACROS, 04.05.2023 - 10:39]
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15696
"Реализация генплана на этом не завершится". 10 ПДП новых микрорайонов Костаная разработают в 2023 году
Отправлено: 04.05.23 - 10:41
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Телефон и адрес соседа не дадите:

Давно это было. Лет 15 назад.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4206
Re: "Реализация генплана на этом не завершится". 10...
Отправлено: 04.05.23 - 11:45
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://Основная задача общественных слушаний - информирование населения о модернизации территории Костаная//

Правильно Янг, заметил и этот Танжариков косвенно подтвердил: - малюсенькое сообщение, очевидно пару лет назад, прошло в "Ленинском Пути" и на этом ВСЁ - мы вас принформировали и досвидание, Наташа - и никаких замечании, возражении, предложении от самих людей, проживающих в ОБЪЕКТЕ обсуждения, властями НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
И был ли генплан, такой или не был или его срочно скорректировали в связи с задумками нового начальства - всё покрыто тайной и делёжом будущего навара от строительной маржи в лакомом кусочке центра города.
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS