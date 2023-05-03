"Реализация генплана на этом не завершится". 10 ПДП новых микрорайонов Костаная разработают в 2023 году
Отправлено: 03.05.23 - 14:22
Горожан возмутило, что их дома и придомовые постройки теперь пойдут под снос. Кроме того, некоторые участки будут изыматься для госнужд. Этот и другие вопросы прокомментировал "НГ" руководитель управления строительства Берик ТАНЖАРИКОВ. Читать новость>>
Victor Yang: Если я на эти деньги смогу купить такой же дом, переезд компенсируется, да ещё и останется - почему бы и нет?
Наверное всё таки не смогут,ведь застройщику всё равно ,что стоит на участке, дворец как фото или хибара на курьих ножках ,ведь в конечном итоге и то ,и другое пойдёт под снос,то есть главное только размер участка,при этом сейчас допустим котедж стоит в городе недалеко от центра и с видом на реку,а взамен что я куплю дом в ЗТБ с видом на соседний коровник,ведь по генплану они хотят выкосить весь частный сектор в Кустанае,то есть из ближайшей перспективы остаётся только Затоболовка.
Добринцофф: ведь застройщику всё равно ,что стоит на участке, дворец как фото или хибара на курьих ножках
Тут же две стороны. Застройщику всё равно, а хозяину - нет. Но и хозяин может же этот "дворец" на кирпичи продать. И после застройки многоэтажек стоимость "дворца" сильно вниз пойдет, я думаю. А в основном там избушки на курьих ножках как раз.
Цитата://Основная задача общественных слушаний - информирование населения о модернизации территории Костаная//
Правильно Янг, заметил и этот Танжариков косвенно подтвердил: - малюсенькое сообщение, очевидно пару лет назад, прошло в "Ленинском Пути" и на этом ВСЁ - мы вас принформировали и досвидание, Наташа - и никаких замечании, возражении, предложении от самих людей, проживающих в ОБЪЕКТЕ обсуждения, властями НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. И был ли генплан, такой или не был или его срочно скорректировали в связи с задумками нового начальства - всё покрыто тайной и делёжом будущего навара от строительной маржи в лакомом кусочке центра города.
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