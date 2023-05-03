Отправлено: - 10:15

Victor Yang:

Если я на эти деньги смогу купить такой же дом, переезд компенсируется, да ещё и останется - почему бы и нет?

Цитата:Наверное всё таки не смогут,ведь застройщику всё равно ,что стоит на участке, дворец как фото или хибара на курьих ножках ,ведь в конечном итоге и то ,и другое пойдёт под снос,то есть главное только размер участка,при этом сейчас допустим котедж стоит в городе недалеко от центра и с видом на реку,а взамен что я куплю дом в ЗТБ с видом на соседний коровник,ведь по генплану они хотят выкосить весь частный сектор в Кустанае,то есть из ближайшей перспективы остаётся только Затоболовка.