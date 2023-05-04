НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ О рисках вторичных санкций для Казахстана высказались депутаты
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46723
О рисках вторичных санкций для Казахстана высказались депутаты
Отправлено: 04.05.23 - 08:40
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акжоловцы напомнили, что ранее делегация Министерств финансов и торговли США и Управления по санкциям Великобритании заявила о возрастании риска применения к казахстанским компаниям вторичных санкций за содействие в обходе антироссийских мер, введенных международным сообществом с начала войны в Украине.
Читать новость

Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
835
Re: О рисках вторичных санкций для Казахстана высказались...
Отправлено: 04.05.23 - 08:40
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У Перуашева с логикой всё в порядке?
Какое отношение бандитские понятия США имеют к международному праву и мировому сообществу?
Согласно международному праву законными санкциями могут быть только те, которые приняты решением ООН. Всё остальное - бандитизм.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25259
Re: О рисках вторичных санкций для Казахстана высказались...
Отправлено: 04.05.23 - 09:12
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно пора, арестовать активы банков, кто помогает агрессору.
А так же наложить санкции на продаванов в государственных масштабах, так же арестовать их недвижимость и счета по всему миру.
Пора кончать с ними.
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9132
О рисках вторичных санкций для Казахстана высказались депутаты
Отправлено: 04.05.23 - 09:39
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Пора кончать с ними.

Кишка тонка!
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25259
О рисках вторичных санкций для Казахстана высказались депутаты
Отправлено: 04.05.23 - 09:49
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Кишка тонка!

Наложить санкции на какого то там олигарха бая, у США кишка тонка?
Можешь спросить у российских олигархов, как там, кишка тонка у америкосов или нет..
По моему Назарбаева счета раз арестовывали уже..
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1063
Re: О рисках вторичных санкций для Казахстана высказались...
Отправлено: 04.05.23 - 11:43
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважающее себя государство просто не пустило бы эту делегацию на порог. Кто им дал право наказывать других? Только те, кто сам подставяет спину. А делегация Казахстана может проверить США?
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4206
Re: О рисках вторичных санкций для Казахстана высказались...
Отправлено: 04.05.23 - 12:18
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
Всё остальное - бандитизм.


Байдену об этом скажите.

Цитата:
111:
Назарбаева счета раз арестовывали уже.


Вот у кого надо арестовать ВСЁ в первую очередь.
Тридцать лет, как Моисей в пустыне, всё куда то вёл страну, упорно и непонятно для чего то хотевший войти с сыръевой страной в 30-ку индустриально промышленно развитых стран мира и с тайной понтовой надеждой заполучить Нобелевскую премию- и в итоге привёл к тому что пол Казахстана отдал 162 своим человекам, а вторую половину забрал себе и своей семейке, а остальным 19 000 000 гражданам достался только воздух казахстанский, который закачивают в шины отвёрточного привозного китайского автопрома и шины "конструкторской" сборки так называемого отечественного белорусо-российско-китайского сельхозмашиностроения.

Цитата://председатель Агентства по развитию и регулированию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова//

Эта та самая дама, которая будучи на должности министра по соц.вопросам, на пожар в Астане, в котором заживо сгорело пять детей, приехала разодетой в дорогой шубе и бриллиантах - как на смотрины на кыз-узату или на какое то огненное шоу.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15696
О рисках вторичных санкций для Казахстана высказались депутаты
Отправлено: 04.05.23 - 12:32
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
а остальным 19 000 000 гражданам достался только воздух казахстанский

Да ладно плакаться-то. В Казахстане ничего не мешает развиваться, бизнес вести. В 90-е была разруха - сейчас потихоньку строится всё. Не всё так плохо же на самом деле.
А все эти "если бы, да кабы..." ну не имеют возможности провериться. Ну не раздай он это своим людям - сколько возможных криминальных переделов могло бы быть? Сколько могло бы быть войны за власть? Есть очень много других факторов, которые могли бы "выстрелить", если бы не было тех, которые были.

[Исправлено: Victor Yang, 04.05.2023 - 12:35]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS