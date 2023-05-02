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≡ Складская в статусе offline - Проблемы с мобильной связью и Интернетом в бутиках портят жизнь всем на костанайском рынке
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46721
Складская в статусе offline - Проблемы с мобильной связью и Интернетом в бутиках портят жизнь всем на костанайском рынке
Отправлено: 02.05.23 - 16:18
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Предприниматели, торгующие на рынке по ул. Складской в Костанае, жалуются на проблемы с мобильной связью и доступом к Интернету. Во-первых, это вредит клиентам - плохая связь не позволяет расплатиться. Во-вторых, бьёт по малому бизнесу.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4199
Складская в статусе offline - Проблемы с мобильной связью и Интернетом в бутиках портят жизнь всем на костанайском рынке
Отправлено: 03.05.23 - 23:09
#15
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Цитата:
Добринцофф:

Цитата:
Kairat stayer:


Люди сами виноваты - жалуются на плохое самочувствие в котором якобы виноваты станции передачи сотовой связи как будто бы излучающие радиацию - и по дурацкому закону если даже хоть ОДИН человек в регионе пожалуется на владельцев сотовой связи - то власти обязаны ДЕМОНТИРОВАТЬ эти базовые станции. И прокуратура за этим ВНИМАТЕЛЬНО следит.
Учёные утверждают: - что эти станции излучают не радиацию, а радиоволны, которые абсалютно БЕЗОПАСНЫ для населения.

[Исправлено: ACROS, 03.05.2023 - 23:11]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17622
Складская в статусе offline - Проблемы с мобильной связью и Интернетом в бутиках портят жизнь всем на костанайском рынке
Отправлено: 04.05.23 - 06:34
#16
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Цитата:
ACROS:
Учёные утверждают: - что эти станции излучают не радиацию, а радиоволны, которые абсалютно БЕЗОПАСНЫ для населения.

Какая каша, я извиняюсь. Начнем с того, что слово radiation переводится как излучение. Существует несколько видов излучения. То, что вы называете радиоволнами, есть ничто иное как электромагнитное излучение. Да, радиоволны - вид излучения, переводится как electromagnetic radiation. Я не могу утверждать, что оно опасное или безопасное. Все зависит от частоты, мощности источника и расстояния. Разумеется, вблизи любых источников, достаточно мощных, есть опасные зоны, в которых выше вероятность получить опасную дозу. Есть и другие виды радиации, такие как например при распаде тяжёлых изотопов, когда высвобождается огромная энергия и нейтроны. Продукты распада, такие как цезий и йод, так же очень опасны даже в малом количестве, но опять же, только на близком расстоянии, например на коже или внутри организма. Расстояние играет пожалуй самую решающую роль потому что зависимость в этом случае не линейная, а квадратичная.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17622
Складская в статусе offline - Проблемы с мобильной связью и Интернетом в бутиках портят жизнь всем на костанайском рынке
Отправлено: 04.05.23 - 06:39
#17
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Цитата:
Kairat stayer:
Ниже по ссылке отмечают, что скорость доступа к сети интернет у мобильных операторов, при подключении 5G будет сопоставима с подключением по проводу

С одной маленькой оговоркой - проводов таких может быть сколько угодно много. А вот со спектром такой фокус не пройдет, скорость делится на всех. Грубо говоря - это один провод на всех.
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