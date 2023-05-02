Отправлено: - 23:09

Добринцофф:



Kairat stayer:



[Исправлено: ACROS, 03.05.2023 - 23:11]

Цитата:Цитата:Люди сами виноваты - жалуются на плохое самочувствие в котором якобы виноваты станции передачи сотовой связи как будто бы излучающие радиацию - и по дурацкому закону если даже хоть ОДИН человек в регионе пожалуется на владельцев сотовой связи - то власти обязаны ДЕМОНТИРОВАТЬ эти базовые станции. И прокуратура за этим ВНИМАТЕЛЬНО следит.Учёные утверждают: - что эти станции излучают не радиацию, а радиоволны, которые абсалютно БЕЗОПАСНЫ для населения.