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≡ Складская в статусе offline - Проблемы с мобильной связью и Интернетом в бутиках портят жизнь всем на костанайском рынке
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46720
Складская в статусе offline - Проблемы с мобильной связью и Интернетом в бутиках портят жизнь всем на костанайском рынке
Отправлено: 02.05.23 - 16:18
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Предприниматели, торгующие на рынке по ул. Складской в Костанае, жалуются на проблемы с мобильной связью и доступом к Интернету. Во-первых, это вредит клиентам - плохая связь не позволяет расплатиться. Во-вторых, бьёт по малому бизнесу.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4199
Складская в статусе offline - Проблемы с мобильной связью и Интернетом в бутиках портят жизнь всем на костанайском рынке
Отправлено: 03.05.23 - 23:09
#15
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Цитата:
Добринцофф:

Цитата:
Kairat stayer:


Люди сами виноваты - жалуются на плохое самочувствие в котором якобы виноваты станции передачи сотовой связи как будто бы излучающие радиацию - и по дурацкому закону если даже хоть ОДИН человек в регионе пожалуется на владельцев сотовой связи - то власти обязаны ДЕМОНТИРОВАТЬ эти базовые станции. И прокуратура за этим ВНИМАТЕЛЬНО следит.
Учёные утверждают: - что эти станции излучают не радиацию, а радиоволны, которые абсалютно БЕЗОПАСНЫ для населения.

[Исправлено: ACROS, 03.05.2023 - 23:11]
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