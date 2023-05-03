Отправлено: - 22:53

111:

как понять то

Цитата:Ежемесячно ТОО "Салим-строй" ( это наша управляющая компания м-на Жана кала) вывешивает списки должников по оплате за КСК: - там почти 30% квартир - должники и по каждой квартире суммы не маленькие - несколько десятков тысяч тенге.Это касательно вашего вопроса о должниках - вы не поверите-многим просто элементарно - ЛЕНЬ заплатить. Люди у нас НЕ БЕДНЫЕ, сплошь деловые.Лень или руки не доходят заплатить.