"Реализация генплана на этом не завершится". 10 ПДП новых микрорайонов Костаная разработают в 2023 году
Отправлено: 03.05.23 - 14:22
Горожан возмутило, что их дома и придомовые постройки теперь пойдут под снос. Кроме того, некоторые участки будут изыматься для госнужд. Этот и другие вопросы прокомментировал "НГ" руководитель управления строительства Берик ТАНЖАРИКОВ. Читать новость>>
Вот тогда и надо было начинать извещать людей, причем не только формально через одно незаметное объявление в Ленинском Пути. Тогда сейчас у людей была бы стадия принятия, а так пока к гневу только переходят. Ну и честнее было бы - кто затеял стройку 3 года назад - не стал бы её затевать. Ну и разъяснять нужно немного доступнее, объяснить все плюсы для жителей новых микрорайонов, донести что 50-летние дома не смогут ещё 50 лет простоять в таком состоянии, да и вообще городу нужно развиваться. Ищите нужные слова, господа чиновники! В этом смысле плохо акимат сработал.
Я не пойму в чём проблема? Представитель акимата говорит ,что никого насильно выгонять не будут. Жители говорят ,что большая часть против,застройки,ну а как тогда застройщики строить будут если все против,а насильно выгонять и сносить нельзя? Тут такие дворцы на фото,понятно ,что ни один здравомыслящий человек не захочет его обменять на квартирку в скворечнике.
В том что согласится всё-таки большинство, а не согласные останутся на месте, среди многоэтажек. Цитата:
Добринцофф: Тут такие дворцы на фото,понятно ,что ни один здравомыслящий человек не захочет его обменять на квартирку в скворечнике.
Не обязательно менять на квартиру - можно деньгами взять и купить/построить там где хочется. "Дворцов" на фото всего парочка, хотя и в них будет не очень уютно среди многоэтажек - трехметровый забор уже не спасет от посторонних глаз. Ну и, соответственно, стоимость его рыночная опустится почти до стройматериалов.
Надо строиться в сторону рудного, тут полезного будет много: 1. Сторонники переименования, то бишь ономасты останутся без хлеба 2.акимат рудного уйдет под сокращение 3. Будет слияние многих монополистов и учреждении, сколько экономия средств в бюджете 4. Трасса станет центральной улицей, для грузовиков отдадут садчиковскую дорогу. 5.появится новый вид транспорта, катера,водные трамвайчики и такси. 6.огромный мегаполис переплюнет астану и депутаты захотят перенести столицу сюда
Цитата://Вы самоустранитесь в тот момент, как только утвердите ПДП. Ваш излюбленный аргумент: это гражданско-правовые отношения между застройщиком и собственником...//
Всё верно - власть ВСЕГДА кидала свой народ; тут можно вспомнить и дольщиков которые вдруг оказались виноватыми, потому что доверились не тому застройщику, не проверили у него лицензию, наличие стройтехники, рабочих и прочее; или финансовые пирамиды которых КТО ТО допускает к играм.
Общественные слушания - это видимость диалога с народом - уже ВСЁ решено до этих слушании, и новый аким не будет менять своего решения насчёт строительства высоток. Должен же он оставить хоть какой то след в области. Производство он не тянет, в сельском хозяйстве - тоже не в зуб ногой, вот и осталось - строительство и не просто где то на куличках как Архимед, а в центре города, и как сказали жители этих сносимых районов - в лакомом кусочке. Грузите апельсины - бочками, или же по Горбачёву: - процесс пошёл.
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