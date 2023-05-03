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≡ "Реализация генплана на этом не завершится". 10 ПДП новых микрорайонов Костаная разработают в 2023 году
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46720
"Реализация генплана на этом не завершится". 10 ПДП новых микрорайонов Костаная разработают в 2023 году
Отправлено: 03.05.23 - 14:22
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Горожан возмутило, что их дома и придомовые постройки теперь пойдут под снос. Кроме того, некоторые участки будут изыматься для госнужд. Этот и другие вопросы прокомментировал "НГ" руководитель управления строительства Берик ТАНЖАРИКОВ.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25257
Re: "Реализация генплана на этом не завершится". Еще...
Отправлено: 03.05.23 - 14:22
#1
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Я знаю город будет
Я знаю саду цвесть
Такие ведь акимы
В стране родимой есть..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25257
Re: "Реализация генплана на этом не завершится". Еще...
Отправлено: 03.05.23 - 14:27
#2
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В принципе проект уже одобрен, будет вот такой вот, один дом

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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
966
Re: "Реализация генплана на этом не завершится". Еще...
Отправлено: 03.05.23 - 14:43
#3
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Цитата:
Еще около 10 ПДП новых микрорайонов Костаная разработают в 2023 году

Побыстрей бы увидеть... Вкладывать деньги в ремонт своего дома или нет
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15692
Re: "Реализация генплана на этом не завершится". Еще...
Отправлено: 03.05.23 - 14:51
#4
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Цитата:
Изначально территория реализация развития города рассматривается при разработке генплана, проект которого также проходил процедуру слушаний.

Источник:

Вот тогда и надо было начинать извещать людей, причем не только формально через одно незаметное объявление в Ленинском Пути. Тогда сейчас у людей была бы стадия принятия, а так пока к гневу только переходят. Ну и честнее было бы - кто затеял стройку 3 года назад - не стал бы её затевать. Ну и разъяснять нужно немного доступнее, объяснить все плюсы для жителей новых микрорайонов, донести что 50-летние дома не смогут ещё 50 лет простоять в таком состоянии, да и вообще городу нужно развиваться. Ищите нужные слова, господа чиновники!
В этом смысле плохо акимат сработал.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25257
"Реализация генплана на этом не завершится". Еще около 10 ПДП новых микрорайонов Костаная разработают в 2023 году
Отправлено: 03.05.23 - 15:30
#5
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Цитата:
Victor Yang:
донести что 50-летние дома не смогут ещё 50 лет простоять в таком состоянии,

Это как?
В каком состоянии их 50ти летние дома, типа такие?



Да, давно тебя в Костанае не было..

[Исправлено: 111, 03.05.2023 - 15:30]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25257
Re: "Реализация генплана на этом не завершится". 10...
Отправлено: 03.05.23 - 16:55
#6
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Еще 10 районов сноса?
Кто то там курнул что ли?
Снесите для начала этот домик, жители реально нуждаются в новом жилье, ниче нового придумывать не надо.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3105
Re: "Реализация генплана на этом не завершится". 10...
Отправлено: 03.05.23 - 18:23
#7
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9385
Re: "Реализация генплана на этом не завершится". 10...
Отправлено: 03.05.23 - 18:54
#8
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Я не пойму в чём проблема?
Представитель акимата говорит ,что никого насильно выгонять не будут.
Жители говорят ,что большая часть против,застройки,ну а как тогда застройщики строить будут если все против,а насильно выгонять и сносить нельзя?
Тут такие дворцы на фото,понятно ,что ни один здравомыслящий человек не захочет его обменять на квартирку в скворечнике.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15692
Re: "Реализация генплана на этом не завершится". 10...
Отправлено: 03.05.23 - 19:21
#9
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Цитата:
Добринцофф:
Я не пойму в чём проблема?

В том что согласится всё-таки большинство, а не согласные останутся на месте, среди многоэтажек.
Цитата:
Добринцофф:
Тут такие дворцы на фото,понятно ,что ни один здравомыслящий человек не захочет его обменять на квартирку в скворечнике.

Не обязательно менять на квартиру - можно деньгами взять и купить/построить там где хочется. "Дворцов" на фото всего парочка, хотя и в них будет не очень уютно среди многоэтажек - трехметровый забор уже не спасет от посторонних глаз. Ну и, соответственно, стоимость его рыночная опустится почти до стройматериалов.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9385
"Реализация генплана на этом не завершится". 10 ПДП новых микрорайонов Костаная разработают в 2023 году
Отправлено: 03.05.23 - 20:49
#10
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Цитата:
Victor Yang:
Не обязательно менять на квартиру - можно деньгами взять и купить/построить там где хочется.

Я уже построился там где хочу,почему из того, что кто то хочет построить скворечник на моём месте я должен уезжать?
Цитата:
Victor Yang:
В том что согласится всё-таки большинство, а не согласные останутся на месте, среди многоэтажек.

Ну со слов несогласных их всё таки больше,а застройщик не может строится кусками ему надо весь участок,разве не так?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6064
Re: "Реализация генплана на этом не завершится". 10...
Отправлено: 03.05.23 - 21:24
#11
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Надо строиться в сторону рудного, тут полезного будет много:
1. Сторонники переименования, то бишь ономасты останутся без хлеба
2.акимат рудного уйдет под сокращение
3. Будет слияние многих монополистов и учреждении, сколько экономия средств в бюджете
4. Трасса станет центральной улицей, для грузовиков отдадут садчиковскую дорогу.
5.появится новый вид транспорта, катера,водные трамвайчики и такси.
6.огромный мегаполис переплюнет астану и депутаты захотят перенести столицу сюда
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4199
Re: "Реализация генплана на этом не завершится". 10...
Отправлено: 03.05.23 - 22:42
#12
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Цитата://Вы самоустранитесь в тот момент, как только утвердите ПДП. Ваш излюбленный аргумент: это гражданско-правовые отношения между застройщиком и собственником...//

Всё верно - власть ВСЕГДА кидала свой народ; тут можно вспомнить и дольщиков которые вдруг оказались виноватыми, потому что доверились не тому застройщику, не проверили у него лицензию, наличие стройтехники, рабочих и прочее; или финансовые пирамиды которых КТО ТО допускает к играм.

Общественные слушания - это видимость диалога с народом - уже ВСЁ решено до этих слушании, и новый аким не будет менять своего решения насчёт строительства высоток.
Должен же он оставить хоть какой то след в области.
Производство он не тянет, в сельском хозяйстве - тоже не в зуб ногой, вот и осталось - строительство и не просто где то на куличках как Архимед, а в центре города, и как сказали жители этих сносимых районов - в лакомом кусочке.
Грузите апельсины - бочками, или же по Горбачёву: - процесс пошёл.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25257
"Реализация генплана на этом не завершится". 10 ПДП новых микрорайонов Костаная разработают в 2023 году
Отправлено: 03.05.23 - 23:06
#13
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Цитата:
ACROS:
уже ВСЁ решено до этих слушании, и новый аким не будет менять своего решения насчёт строительства высоток.

Демократия по Жана Казакстан 2..
Все то же самое, но только со зверинным оск., ой, с человеческим лицом..
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