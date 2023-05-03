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≡ Был запас, да закончился - Отключение горячей воды в микрорайоне Береке прокомментировал директор котельной в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46720
Был запас, да закончился - Отключение горячей воды в микрорайоне Береке прокомментировал директор котельной в Костанае
Отправлено: 03.05.23 - 18:33
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Котельная - частная, построена 2 года назад, как и большинство домов, которые к ней подключены. Из-за 13,5 млн тенге долга «КазТрансГаз Аймак» прекратил подачу газа. Есть ли выход из ситуации?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3105
Re: Был запас, да закончился - Отключение горячей воды в...
Отправлено: 03.05.23 - 18:33
#1
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25257
Re: Был запас, да закончился - Отключение горячей воды в...
Отправлено: 03.05.23 - 22:24
#2
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Хм..
Купили новые квартиры в Береке зачем?
Вроде там и не дешево было всегда, малоимущие не могли там приобрести и все равно не платят.
Это вообще как понять то?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4199
Re: Был запас, да закончился - Отключение горячей воды в...
Отправлено: 03.05.23 - 22:53
#3
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Цитата:
111:
как понять то


Ежемесячно ТОО "Салим-строй" ( это наша управляющая компания м-на Жана кала) вывешивает списки должников по оплате за КСК: - там почти 30% квартир - должники и по каждой квартире суммы не маленькие - несколько десятков тысяч тенге.
Это касательно вашего вопроса о должниках - вы не поверите-многим просто элементарно - ЛЕНЬ заплатить. Люди у нас НЕ БЕДНЫЕ, сплошь деловые.
Лень или руки не доходят заплатить.
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