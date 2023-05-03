Отправлено: - 11:51





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=48795 Да, опасно, да, нарушаю правила дорожного движения, - возмущается пенсионер. - А как мне переходить дорогу, если лифты не работают и ближайший светофор за несколько сотен метров?Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=48795 не отвечает требования СНиПов РК 3.01-01-2013Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=48795 Согласно пункту 11.13, на магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории пешеходные переходы должны быть расположены на одном уровне с интервалом 200-300 м.Источник:

[Исправлено: Victor Yang, 03.05.2023 - 11:52]

Цитата:Восхитительная логика!Жол полицию туда на несколько недель, штрафовать таких пешеходов - и приучатся быстро.Помню, на 2 подъеме быстро так приучили переходить по переходу. Правда, не знаю в каком он сейчас состоянии.Цитата:Нет сейчас СНиПов РК. Есть СН РК и СП РК - два разных документа. СН - строительные нормы, обязательные к исполнению, СП - свод правил, который содержит приемлемые, но не обязательно единственно верные решения.Цитата:Не понятно. Хоть бы схему какую приложили. Вон, выше пенсионер говорит что ближайший светофор за несколько сотен метров. Как там по факту? А светофор с кнопкой мог бы решить проблему.Кстати, пункта 11.13 в СН РК 3.01-01-2013 нет: