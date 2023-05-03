Re: В Костанайской области ожидаются заморозки на почве

Отправлено: - 21:32

Заморозки отменяются, потому что у меня у калитки расцвела черемуха, а берёза выпустила сережки. Можно смело сажать петунию и помидоры, с тем условием чтобы прикрыть посадки в конце мая, тогда возможно будет даже снег