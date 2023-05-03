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≡ В Костанайской области ожидаются заморозки на почве
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46720
В Костанайской области ожидаются заморозки на почве
Отправлено: 03.05.23 - 21:32
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По прогнозам синоптиков, 4-6 мая осадков на всей территории области не ожидается. В четверг и пятницу ночами по области будет 5-10, на юго-востоке 2 градуса тепла, но на почве прогнозируют заморозки до -2°С
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6064
Re: В Костанайской области ожидаются заморозки на почве
Отправлено: 03.05.23 - 21:32
#1
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Заморозки отменяются, потому что у меня у калитки расцвела черемуха, а берёза выпустила сережки. Можно смело сажать петунию и помидоры, с тем условием чтобы прикрыть посадки в конце мая, тогда возможно будет даже снег
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