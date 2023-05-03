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≡ «Вы доллары принимаете?» - Обвиняемые в сбыте фальшивых купюр отказались от своих показаний
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46720
«Вы доллары принимаете?» - Обвиняемые в сбыте фальшивых купюр отказались от своих показаний
Отправлено: 03.05.23 - 20:59
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На предыдущем заседании все подсудимые хотели заключить процессуальное соглашение о полном признании вины. Однако гособвинитель отказал в этом. И теперь Шаймердинов, Шарапиев и Жакупов полностью отказались от всех признательных показаний.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6064
Re: «Вы доллары принимаете?» - Обвиняемые в сбыте фальшивых...
Отправлено: 03.05.23 - 20:59
#1
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 «Я спросил в Loto Clube: «Вы доллары принимаете?»
Наверное хозяин казино очень крутой агашка, хотели его накачать фальшивками, какой опрометчивый поступок, так нельзя поступать
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