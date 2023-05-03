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≡ Депутат от ОСДП предложил легализовать автомобили, ввезённые в Казахстан после 1 сентября 2022 года
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46719
Депутат от ОСДП предложил легализовать автомобили, ввезённые в Казахстан после 1 сентября 2022 года
Отправлено: 03.05.23 - 19:28
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По его словам, легализацию нужно продлить до тех пор, пока не будут приняты конкретные меры против незаконного ввоза автомобилей.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6062
Re: Депутат от ОСДП предложил легализовать автомобили, ввезённые...
Отправлено: 03.05.23 - 19:28
#1
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Тогда уже разрешите всем кто въехал до первого февраля, кажется тогда впервые объявили про легализацию. Будет справедливо всем гражданам, попутно продлите до конца года. Тут вскрылись много всяких проблем и штрафы висят, аресты и споры разные, пусть новые владельцы обрадуются
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
273
Депутат от ОСДП предложил легализовать автомобили, ввезённые в Казахстан после 1 сентября 2022 года
Отправлено: 03.05.23 - 20:00
#2
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1174
Депутат от ОСДП предложил легализовать автомобили, ввезённые в Казахстан после 1 сентября 2022 года
Отправлено: 03.05.23 - 20:40
#3
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