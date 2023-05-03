Re: Депутат от ОСДП предложил легализовать автомобили, ввезённые...

Отправлено: - 19:28

Тогда уже разрешите всем кто въехал до первого февраля, кажется тогда впервые объявили про легализацию. Будет справедливо всем гражданам, попутно продлите до конца года. Тут вскрылись много всяких проблем и штрафы висят, аресты и споры разные, пусть новые владельцы обрадуются