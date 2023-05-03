Отправлено: - 19:21

Добринцофф:

Я не пойму в чём проблема?

Добринцофф:

Тут такие дворцы на фото,понятно ,что ни один здравомыслящий человек не захочет его обменять на квартирку в скворечнике.

Цитата:В том что согласится всё-таки большинство, а не согласные останутся на месте, среди многоэтажек.Цитата:Не обязательно менять на квартиру - можно деньгами взять и купить/построить там где хочется. "Дворцов" на фото всего парочка, хотя и в них будет не очень уютно среди многоэтажек - трехметровый забор уже не спасет от посторонних глаз. Ну и, соответственно, стоимость его рыночная опустится почти до стройматериалов.