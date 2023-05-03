"Реализация генплана на этом не завершится". 10 ПДП новых микрорайонов Костаная разработают в 2023 году
Отправлено: 03.05.23 - 14:22
Горожан возмутило, что их дома и придомовые постройки теперь пойдут под снос. Кроме того, некоторые участки будут изыматься для госнужд. Этот и другие вопросы прокомментировал "НГ" руководитель управления строительства Берик ТАНЖАРИКОВ. Читать новость>>
Вот тогда и надо было начинать извещать людей, причем не только формально через одно незаметное объявление в Ленинском Пути. Тогда сейчас у людей была бы стадия принятия, а так пока к гневу только переходят. Ну и честнее было бы - кто затеял стройку 3 года назад - не стал бы её затевать. Ну и разъяснять нужно немного доступнее, объяснить все плюсы для жителей новых микрорайонов, донести что 50-летние дома не смогут ещё 50 лет простоять в таком состоянии, да и вообще городу нужно развиваться. Ищите нужные слова, господа чиновники! В этом смысле плохо акимат сработал.
Я не пойму в чём проблема? Представитель акимата говорит ,что никого насильно выгонять не будут. Жители говорят ,что большая часть против,застройки,ну а как тогда застройщики строить будут если все против,а насильно выгонять и сносить нельзя? Тут такие дворцы на фото,понятно ,что ни один здравомыслящий человек не захочет его обменять на квартирку в скворечнике.
В том что согласится всё-таки большинство, а не согласные останутся на месте, среди многоэтажек. Цитата:
Добринцофф: Тут такие дворцы на фото,понятно ,что ни один здравомыслящий человек не захочет его обменять на квартирку в скворечнике.
Не обязательно менять на квартиру - можно деньгами взять и купить/построить там где хочется. "Дворцов" на фото всего парочка, хотя и в них будет не очень уютно среди многоэтажек - трехметровый забор уже не спасет от посторонних глаз. Ну и, соответственно, стоимость его рыночная опустится почти до стройматериалов.
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