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Был запас, да закончился - Отключение горячей воды в микрорайоне Береке прокомментировал директор котельной в Костанае
Был запас, да закончился - Отключение горячей воды в микрорайоне Береке прокомментировал директор котельной в Костанае
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