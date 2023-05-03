"Направим предписание" - Жители района Kostanay Plaza вынуждены нарушать ПДД из-за "памятника коррупции"
Отправлено: 03.05.23 - 10:58
Не так давно власти Костаная установили «зебру» для удобства пешеходов, но вскоре ее убрали. «НГ» запросила информацию в полиции о возможности установить светофор с кнопкой вызова пешехода на этом месте. Читать новость
Восхитительная логика! Жол полицию туда на несколько недель, штрафовать таких пешеходов - и приучатся быстро. Помню, на 2 подъеме быстро так приучили переходить по переходу. Правда, не знаю в каком он сейчас состоянии.
Нет сейчас СНиПов РК. Есть СН РК и СП РК - два разных документа. СН - строительные нормы, обязательные к исполнению, СП - свод правил, который содержит приемлемые, но не обязательно единственно верные решения. Цитата:
Согласно пункту 11.13, на магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории пешеходные переходы должны быть расположены на одном уровне с интервалом 200-300 м.
Не понятно. Хоть бы схему какую приложили. Вон, выше пенсионер говорит что ближайший светофор за несколько сотен метров. Как там по факту? А светофор с кнопкой мог бы решить проблему. Кстати, пункта 11.13 в СН РК 3.01-01-2013 нет:
В департаменте полиции сделали уточнение по ранее предоставленной информации. Установка светофорного объекта, предназначенного для перехода пешеходов по пр. Назарбаева между надземным переходом и светофорным объектом (Назарбаева-Доненбаева), не отвечает требованиям СП РК 3.01-01-2013 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". Согласно п. 8.2.11, на магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории следует предусматривать пешеходные переходы на одном уровне с интервалом 200-300 м. Интенсивность движения транспортных средств на данном участке высокая, проходят маршрутные, транзитные потоки (грузового, легкового транспорта). В адрес МИО направлена информация по устранению недостатков в работе подъемного механизма (лифт).
Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 31
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать