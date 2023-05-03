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≡ "Шантажом зарабатывают деньги": депутаты обвинили казахстанских блогеров
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46719
"Шантажом зарабатывают деньги": депутаты обвинили казахстанских блогеров
Отправлено: 03.05.23 - 16:29
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Наложить ответственность на блогеров за их действия предложили депутаты партии "Ауыл". Озвучивая депутатский запрос, мажилисмен Анас Баккожаев отметил, что зачастую те, кто называет себя блогерами, могут публиковать недостоверную информацию.
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1536
"Шантажом зарабатывают деньги": депутаты обвинили казахстанских блогеров
Отправлено: 03.05.23 - 16:29
#1
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Цитата:
когда ответственность в сфере информации должны ощутить не только журналисты, но и блогеры


Что, кто-то сфоткал коттедж, полученный "непосильным трудом"? :lol:

Одно слово:
Цитата:
Анас
.

[Исправлено: JereK, 03.05.2023 - 16:30]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25254
Re: "Шантажом зарабатывают деньги": депутаты обвинили...
Отправлено: 03.05.23 - 16:43
#2
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Цитата:
Всем известно, чем закончилась ситуация в Кордае, 

А что там произошло?
Мне неизвестно например.
Депутат значит врет о том, что это известно Всем.
Считаю его нужно посадить за клевету первым..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25254
Re: "Шантажом зарабатывают деньги": депутаты обвинили...
Отправлено: 03.05.23 - 16:46
#3
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Цитата:
блогеры явились причиной тому, что казахстанцы попали в финансовые пирамиды.

Еще одна клевета от хм, Анаса.
То есть блогеры создают пирамиды?
Или же сперва строят пирамиды и делают рекламу через рекламные агенства?
Блогеры тут где стоят в цепочке?
Вот , уже два дела можно возбудить против Анаса..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25254
Re: "Шантажом зарабатывают деньги": депутаты обвинили...
Отправлено: 03.05.23 - 16:48
#4
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Цитата:
которые поверили этим блогерам и оказались в рабстве за границей. 

Третье бездоказательное вранье.
Где действующие ссылки, господин Врун и вероятно просто провокатор?
Вот, уже готовы три дела к этому депутату, за которые лично его просто обязаны наказать!
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