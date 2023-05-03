Отправлено: - 16:46

блогеры явились причиной тому, что казахстанцы попали в финансовые пирамиды.

Цитата:Еще одна клевета от хм, Анаса.То есть блогеры создают пирамиды?Или же сперва строят пирамиды и делают рекламу через рекламные агенства?Блогеры тут где стоят в цепочке?Вот , уже два дела можно возбудить против Анаса..