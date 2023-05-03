НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Наказание мягкое и с отсрочкой - На процессе по делу о финпирамиде Antares прошли прения в суде Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46716
Наказание мягкое и с отсрочкой - На процессе по делу о финпирамиде Antares прошли прения в суде Костаная
Отправлено: 03.05.23 - 16:07
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гособвинитель Дюсен ШАКИРОВ еще раз отметил, что в деятельность финансовой пирамиды были вовлечены 97 граждан Казахстана. От них на счета Тропанец, Жетписпаевой и Кемельбаева поступило 46 628 428 тенге, что является особо крупным размером
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25254
Re: Наказание мягкое и с отсрочкой - На процессе по делу о...
Отправлено: 03.05.23 - 16:07
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже смотрю короновируса не боятся, как то же по телику все было..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS