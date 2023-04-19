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≡ Когда начнется рекультивация карьеров АО «Алюминий Казахстана» в Аркалыке? Вопрос министру экологии задал житель города
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46716
Когда начнется рекультивация карьеров АО «Алюминий Казахстана» в Аркалыке? Вопрос министру экологии задал житель города
Отправлено: 19.04.23 - 18:56
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На официальном сайте Евразийской группы, куда входит и АО «Алюминий Казахстана», сообщается, что «компания проведет рекультивацию 180 га земель. Из них 75 га будет отрабатывать компания «ARQALYQREMSERVIС».
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6060
Re: Когда начнется рекультивация карьеров АО «Алюминий...
Отправлено: 19.04.23 - 18:56
#1
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Очень давно ходили разговоры, мол японцы хотят вывести тамошние карьеры, но наши отказались им продавать, заподозрив что-то неладное
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
272
Re: Когда начнется рекультивация карьеров АО «Алюминий...
Отправлено: 20.04.23 - 02:11
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
Очень давно ходили разговоры, мол японцы хотят вывести тамошние карьеры,


....эти сказки ещё ходили с советских времён только про рудненские...
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1675
Re: Когда начнется рекультивация карьеров АО «Алюминий...
Отправлено: 03.05.23 - 16:06
#3
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АО «Алюминий Казахстана» прокомментировало ситуацию:
- Торгайское бокситовое рудоуправление закрылось в 2020 году, и с того момента началась работа по ликвидации последствий горной деятельности. Были составлены список площадей, требующих рекультивации, и график работ на 2021-2024 годы. В аренде ТБРУ числились 2995 га земельных участков (Аркалыкское, Северное, Верхне-Ашутское и Нижне-Ашутское месторождения). Большая часть из них к моменту закрытия предприятия уже была рекультивирована. Согласно проекту, к естественному природному виду оставалось привести только 714 гектаров земель. Их техническая рекультивация была выполнена в два этапа, в 2021 и 2022 годах, в полном объеме и точно по графику. Провести биологическую рекультивацию также предполагалось в два этапа, второй из которых должен был пройти только в 2023 году. Однако, опережая график, приведение земель к природному виду было практически завершено в 2022-м. Последние работы закончатся уже в этом мае. В соответствии с проектом по ликвидации на этапе технической рекультивации горизонтальные площадки отвалов планируются, на этапе биологической - покрываются потенциально плодородным слоем почв вышележащих горизонтов. Затем эти площадки засеиваются и трава, прорастая, удерживает влагу в почве и препятствует пылению. На карьерах этап биовосстановления происходит и вовсе без участия людей: они естественным путем заполняются грунтовыми, талыми и дождевыми водами. Дальше флора и фауна берут свое, и рукотворные карьеры превращаются в полноценные озера. После рекультивации все 2995 га последовательно передаются государству. В 2022 году уже был сдан участок в 219 га, в 2023 году будут сданы еще 2007 га. На оставшихся 729 га находятся объекты инфраструктуры, поэтому их планируется сдать в 2024 году, когда будет решен вопрос о реализации либо рекультивации зданий и сооружений. Зрелищность предполагается при выполнении технической рекультивации, однако дислокация тяжелой техники на отвалах и карьерах происходит в основном ниже уровня ландшафта. И, поскольку разработанные компанией участки находятся вдали от Аркалыка, горожане эти процессы наблюдать не могут. Вероятно, поэтому и создалась видимость, что «нет никаких движений».
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