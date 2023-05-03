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≡ Навести порядок в движении электросамокатов предлагают в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46716
Навести порядок в движении электросамокатов предлагают в Казахстане
Отправлено: 03.05.23 - 16:04
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Депутат Мажилиса Сергей Пономарев возмутился движением электросамокатов, которые носятся с большой скоростью по тротуарам и пешеходным зонам. Депутат заявил, что ежемесячно в республике продают десятки тысяч новых транспортных средств, а на рынок Казахстана активно заходят сервисы по аренде электросамокатов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25254
Навести порядок в движении электросамокатов предлагают в Казахстане
Отправлено: 03.05.23 - 16:04
#1
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Цитата:
включить в проектную документацию и рассмотреть возможность выделения денежных средств на строительство инфраструктуры;





Наши депутатишки могут говорить о зараннее невыполнимых вещах..
Главное красиво звучит, думу думают..

[Исправлено: 111, 03.05.2023 - 16:05]
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