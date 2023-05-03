Отправлено: - 14:51





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=48797 Изначально территория реализация развития города рассматривается при разработке генплана, проект которого также проходил процедуру слушаний.Источник:

Цитата:Вот тогда и надо было начинать извещать людей, причем не только формально через одно незаметное объявление в Ленинском Пути. Тогда сейчас у людей была бы стадия принятия, а так пока к гневу только переходят. Ну и честнее было бы - кто затеял стройку 3 года назад - не стал бы её затевать. Ну и разъяснять нужно немного доступнее, объяснить все плюсы для жителей новых микрорайонов, донести что 50-летние дома не смогут ещё 50 лет простоять в таком состоянии, да и вообще городу нужно развиваться. Ищите нужные слова, господа чиновники!В этом смысле плохо акимат сработал.