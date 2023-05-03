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"Реализация генплана на этом не завершится". 10 ПДП новых микрорайонов Костаная разработают в 2023 году
"Реализация генплана на этом не завершится". 10 ПДП новых микрорайонов Костаная разработают в 2023 году
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