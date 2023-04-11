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Страница 53 из 53«1...515253
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Куратор темы: Маркс
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4183
Форумная эклектика
Отправлено: 11.04.23 - 13:18
#781
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maxsaf: Если читать стали меньше, то что стали делать больше?

maxsaf: Ничего не поменялось за время моего отсутствия) скучно) пойду лучше в chatGPT поболтаю, там и то интереснее...

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4183
Форумная эклектика
Отправлено: 12.04.23 - 17:50
#782
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111: Я уже три дня нормально сижу, без оскорблений...
Меняя свои многочисленные ники и причем как оказалось, были двойные...

Kairat stayer: Он обыкновенный тролль, представляющий силы зла и тьмы, их век обычно короткий. Действительно-же под разными никами писал, создавая всякие сказочные личности и разные аккаунты. Практически все его коментарии были агрессивными.

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4183
Форумная эклектика
Отправлено: 15.04.23 - 20:24
#783
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А.Денисов: Руководителям организаций, предприятий, учебных заведений тоже не стоит оставаться в нейтральной позе. Здоровье - дело вроде бы личное, но одновременно и государственное. Решать большие задачи легче со здоровым, оптимистичным населением, живущим без лекарств.

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4183
Форумная эклектика
Отправлено: 20.04.23 - 14:30
#784
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Кайрат стайер: За Америку, ранее, ниже по ссылке отдельные грамотеи говорили, что якобы не всё так просто, мол мировой капитализм постоянно палки в колёса вставляет и не дают развиваться...

В прошлом году, когда Эль-починно в своих воспоминаниях о прошлом отмечал о бесплатном образовании, медицине и как он платил 10 копеек за общежитие, когда был студентом в период СССР, у него спросил: Аж, прослезился, ну и где все эти блага, неужели Обама, Трамп и Байден и другие товарищи виноваты?

Эль-починно тогда ответил, что нет конечно, но это отдельная и не простая тема...



[Исправлено: Kairat stayer, 20.04.2023 - 14:31]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4183
Форумная эклектика
Отправлено: 21.04.23 - 12:56
#785
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111: -Ах какое радио Маяк было прекрасное!- Ах какие кинофильмы советские были прекрасные!- А какое образование было отличное и мы все умны!

Кайрат стайер: Да у нас чесать ура патриоты ждущие когда наступит светлое будущее конечно умеют. Да и в кинофильмах великолепно чесали и чешут, как космические корабли бороздят просторы вселенной и.т.д. В современных реалиях, да, мы тоже гордимся античными кораблями, роботами, тем временем, когда корабли, спутники И.Маска на благо всего человечества функционируют...

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25240
Форумная эклектика
Отправлено: 21.04.23 - 13:12
#786
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Цитата:
Kairat stayer:
Да у нас чесать ура патриоты ждущие когда наступит светлое будущее конечно умеют. Да

Уже вымирают, так и не дождавшись.
Потому что привыкли верить лжи
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4183
Форумная эклектика
Отправлено: 21.04.23 - 17:53
#787
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Цитата:
Kairat stayer:
Да и в кинофильмах великолепно чесали и чешут, как космические корабли бороздят просторы вселенной и.т.д. В современных реалиях, да, мы тоже гордимся античными кораблями, роботами, тем временем, когда корабли, спутники И.Маска на благо всего человечества функционируют...




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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1827
Форумная эклектика
Отправлено: 21.04.23 - 18:29
#788
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4183
Форумная эклектика
Отправлено: 23.04.23 - 12:13
#789
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4183
Форумная эклектика
Отправлено: 23.04.23 - 16:36
#790
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4183
Форумная эклектика
Отправлено: 24.04.23 - 09:16
#791
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сайлау курманов: ты обьясни технологию подселения как это будет выглядить
Марик ничего не знает, ему лишь бы брякнуть что-нибудь, ему вроде копейка сыплется...

Kairat stayer: Марик, ранее говорил, никакие копейки и сребреники извне не получает, сам по себе и пишет то, что видит - из своего жизненного опыта, как Акын воспевает. Тем более, как некоторые почётные товарищи не участвует во всяких ток-шоу, семинарах, конференциях, круглых столах и.т.д.

Kairat stayer: Ниже по ссылке ещё 2017 году Комсомольская правда отмечала, что эти эксперты получают согласно договоров финансовые средства от 500 000-1 000 000 рублей в месяц. Этих экспертов в отдельных случаях бьют, грозятся облить фекалиями, выгоняют из студии и.т.д. Однако, они очень стойкие и защищают в стане не дружественной в свою очередь стране, свои демократические ценности, принципы. Глубинному народу в большинстве своём нравятся шоу, где того-же их главного врага американца Майкла Бома почти испепеляют очень грамотные и эрудированные ведущие. Отдельные из последних официально зарабатывают от 70 000 000 до более 100 000 000 рублей в год.

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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6060
Форумная эклектика
Отправлено: 24.04.23 - 09:45
#792
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Моя хозяйка квартиры Людмила Владимировна у которой я комнату снимал будучи студентом в Ленинграде, говорила:
Когда она умрет,могильщикам не придется глубоко копать, ибо на месте куда её упокоят лежат дед с бабкой, отец с матерью, сверху положат ее.
Детей у неё не было, наверное соседи кремировали её, прошло сорок лет, я так и ни разу не позвонил ей
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4183
Форумная эклектика
Отправлено: 30.04.23 - 13:52
#793
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Vit: У меня нету белого добротного пальто, хожу в дырявом) как и большенство казахстанцев. Таких как я, миллионы в стране, и лярды на планете. Мне плов даром не нужен, тем более локтями толпу разгонять ради халявной тарелки. Всё таки тут дело не в кошельке, а в культур - мультуре.

Подробнее здесь:

Кайрат стайер: Вспомнилась фраза из фильма, процитирую не себя, а Косого из фильма "Джентльмены удачи: О, деревня а, ну ты даёшь! Кто его посадит, он же памятник!

Теперь перефразируем: О деревня а, ну ты даёшь! В данном случае, это же не птица, а человек!

Прошу прошения, на воровском сленге, жаргоне Баклан - это хулиган.

Подробнее здесь:



[Исправлено: Kairat stayer, 30.04.2023 - 13:57]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4183
Форумная эклектика
Отправлено: 03.05.23 - 12:54
#794
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юля елиссева: На днях покупала на Складской в хозмаге "Светик" новый спиртометр и дубовую щепу для настаивания свежевыгнаного дистиллята. Платила через QR. Связь ловила отлично.

Кайрат стайер: С первого раза, не разберёшься, наукоёмкая отрасль, высокие технологии. Это, не самогон гнать по каплям, тут биты, байты и.т.д.

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