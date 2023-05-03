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"Направим предписание" - Жители района Kostanay Plaza вынуждены нарушать ПДД из-за "памятника коррупции"
"Направим предписание" - Жители района Kostanay Plaza вынуждены нарушать ПДД из-за "памятника коррупции"
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