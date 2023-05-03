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≡ "Направим предписание" - Жители района Kostanay Plaza вынуждены нарушать ПДД из-за "памятника коррупции"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46711
"Направим предписание" - Жители района Kostanay Plaza вынуждены нарушать ПДД из-за "памятника коррупции"
Отправлено: 03.05.23 - 10:58
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Не так давно власти Костаная установили «зебру» для удобства пешеходов, но вскоре ее убрали. «НГ» запросила информацию в полиции о возможности установить светофор с кнопкой вызова пешехода на этом месте.
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§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1184
Re: "Направим предписание" - Жители района Kostanay...
Отправлено: 03.05.23 - 10:58
#1
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Да,надо пройти лишних 200м до светофора. А нам лишний метр тяжело пройти. Раз уж надо переходить дорогу-надо идти и не скулить. А если мы везде наставим светофоры,то город вообще встанет!
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15690
"Направим предписание" - Жители района Kostanay Plaza вынуждены нарушать ПДД из-за "памятника коррупции"
Отправлено: 03.05.23 - 11:51
#2
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Цитата:
Да, опасно, да, нарушаю правила дорожного движения, - возмущается пенсионер. - А как мне переходить дорогу, если лифты не работают и ближайший светофор за несколько сотен метров?

Источник:

Восхитительная логика!
Жол полицию туда на несколько недель, штрафовать таких пешеходов - и приучатся быстро.
Помню, на 2 подъеме быстро так приучили переходить по переходу. Правда, не знаю в каком он сейчас состоянии.

Цитата:
не отвечает требования СНиПов РК 3.01-01-2013

Источник:

Нет сейчас СНиПов РК. Есть СН РК и СП РК - два разных документа. СН - строительные нормы, обязательные к исполнению, СП - свод правил, который содержит приемлемые, но не обязательно единственно верные решения.
Цитата:
Согласно пункту 11.13, на магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории пешеходные переходы должны быть расположены на одном уровне с интервалом 200-300 м.

Источник:

Не понятно. Хоть бы схему какую приложили. Вон, выше пенсионер говорит что ближайший светофор за несколько сотен метров. Как там по факту? А светофор с кнопкой мог бы решить проблему.
Кстати, пункта 11.13 в СН РК 3.01-01-2013 нет:
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1683092504&tld=ru&lang=kk&name=27%20%D0%A1%D0%9D%20%D0%A0%D0%9A%203.01-01-2013.pdf&text=%D0%A1%D0%9D%D0%B8%D0%9F%D0%BE%D0%B2%20%D0%A0%D0%9A%203.01-01-2013&url=https%3A%2F%2Fwww.egfntd.kz%2Fupload%2FNTD%2F%25D0%25A1%25D0%259D%2520%25D0%25A0%25D0%259A%2F27%2520%25D0%25A1%25D0%259D%2520%25D0%25A0%25D0%259A%25203.01-01-2013.pdf&lr=56&mime=pdf&l10n=ru&sign=d1fb32e12805356e1620ec81f1e44ff4&keyno=0&serpParams=tm%3D1683092504%26tld%3Dru%26lang%3Dkk%26name%3D27%2520%25D0%25A1%25D0%259D%2520%25D0%25A0%25D0%259A%25203.01-01-2013.pdf%26text%3D%25D0%25A1%25D0%259D%25D0%25B8%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25B2%2B%25D0%25A0%25D0%259A%2B3.01-01-2013%26url%3Dhttps%253A%2F%2Fwww.egfntd.kz%2Fupload%2FNTD%2F%2525D0%2525A1%2525D0%25259D%252520%2525D0%2525A0%2525D0%25259A%2F27%252520%2525D0%2525A1%2525D0%25259D%252520%2525D0%2525A0%2525D0%25259A%2525203.01-01-2013.pdf%26lr%3D56%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26sign%3Dd1fb32e12805356e1620ec81f1e44ff4%26keyno%3D0


[Исправлено: Victor Yang, 03.05.2023 - 11:52]
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