Складская в статусе offline - Проблемы с мобильной связью и Интернетом в бутиках портят жизнь всем на костанайском рынке
Отправлено: 02.05.23 - 16:18
Предприниматели, торгующие на рынке по ул. Складской в Костанае, жалуются на проблемы с мобильной связью и доступом к Интернету. Во-первых, это вредит клиентам - плохая связь не позволяет расплатиться. Во-вторых, бьёт по малому бизнесу. Читать новость
Мда уж... А что у нас на перефирии творится со связью, это вообще караул. Ниже центра поселка людям не дозвонится, и потом еще маяки летят и смски о том что абонент доступен, звонишь он опять не доступен и так по кругу. Про интернет вообще молчу, его стабильная работа зависит от "фазы луны" и "Атмосферного давления")) Привет с Карабалыка)
Кто проживает в областном центре и его окрестностях потерпите. В 2024 году заработает 5G (высокие частоты в диапазоне от 30 ГГц до 300 ГГц), которые способны обеспечить высокую емкость сети и большие скорости передачи.
Кто проживает на перифериях крепитесь и держитесь, также останетесь на 4G (частота ниже 6 ГГц) .
На складской связь конечно ужасная,причём если раньше это был Билайн ,то сейчас и другие операторы то же,есть места где связи интернета вообще практически нет я их выделил красным на карте. На днях ребята из Каспий магазина пытались хоть как то наладить связь для почтомата который находиться в "Ай шатыре",потому что забрать посылку не так то просто,сначала выходишь на улицу и ловишь сеть,потом открываешь приложение и пока оно работает бежишь к постомату если успеешь отсканировать код то дверка откроется,если нет то опять всё с начала. На самом ОРТ Теле 2 в принципе хоть и туговато ,но работает ,от Билайна отказался ещё лет 5 назад,не работал вообще ни как.
Kairat stayer: Кто проживает на перифериях крепитесь и держитесь, также останетесь на 4G (частота ниже 6 ГГц)
Проживаю на переферии г.Тобыл ,проводной интернет от казахтелекома прям радует,если раньше ели как было 5мбит\сек,то сейчас стабильно почти 8 ,я так понимаю от них куча клиентов ушли и теперь емкость сети позволяет увеличить скорость.
Добринцофф: Проживаю на переферии г.Тобыл ,проводной интернет от казахтелекома прям радует,если раньше ели как было 5мбит\сек,то сейчас стабильно почти 8
У меня домашний интернет, тоже от казахтелекома (турбо трафик), подключение по оптоволоконному кабелю, отличная скорость. Ниже по ссылке отмечают, что скорость доступа к сети интернет у мобильных операторов, при подключении 5G будет сопоставима с подключением по проводу. Также, заявляют, что в сетях 5G интернет можно потреблять на скоростях до 10 Гбит/с, а 4G в мбит/с, как отмечаете (средняя скорость достигает 40-60 Мбит/с).
Для 5 джи будут устанавливать новые типы антенн, оборудование и.т.д. наверняка импортного производства, как и составляющие 4 джи было. Если рассуждать как простой обыватель, наверное можно то оборудование 4 джи, которое находится в областном центре, перекинуть в периферию, демонтировать и перенести скорее всего можно.
Обратил внимание, что после поручения Президента правительству "решить проблему некачественной связи и интернета", это самое качество, упало вообще ниже плинтуса. Особенно касается билайна (пока им пользуюсь), что домашний, что мобильный интернет вообще еле тянет и никакие жалобы не помогают. С этого месяца накинули 1000 к тарифу, а качество своих услуг ухудшили...
KOS77: это самое качество, упало вообще ниже плинтуса. Особенно касается билайна (пока им пользуюсь)
Перешёл ещё лет 5 назад,со мной ушли родители, друзья и знакомые,до сих пор смотрю с сочуствием на людей с Билайном которые ходят по всему магазину с поднятыми руками пытаясь поймать сеть что бы расплатиться,при этом почему то свои претензии по поводу ихнего говно оператора предъявляют мне,то есть у них на смартфоне каспий не открывается ,а виноват в этом почему то я.
Добринцофф: Вот эти бы 40-60 на 4G ,да стабильно по всему городу и вполне достаточно,но операторы даже существующую сеть не могут развернуть,что уж там говорить о 5G.
В одном гигабайте 1024 мегабайт. На мой взгляд, связь 5 джи конечно будет лучше, заявленная скорость до 10 гигабайт, нам наверное до 3 достаточно будет (3072 мегабайт). Территория страны большая, вопрос скорее всего цены оборудования - на первом месте, а качество предоставляемых услуг на втором. Всё же приобретается за валюту. Взять ту же Германию, компактная страна, население более 80 миллионов человек, для операторов вложенные средства быстро окупятся. Перейдем на 5 джи, а более цивилизованные страны на 6 джи. Как отмечено выше, для последующих поколении, нужны другие антенны и оборудование.
Южная Корея флагман в этом направлении, в 2028 году намерена запустить в стране мобильную связь шестого поколения (6 джи), разработала дорожную карту сетей, уже испытания проводят в городских условиях. Китай также тестирует 6 джи, Японии испытания проводят. Великобритания и США вложили финансовые средства в разработки.
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