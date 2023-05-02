- Совершил тяжкое коррупционное преступление, - сказал государственный обвинитель Танат ТАСОВ. - Жакашев закрепил за собой самостоятельное рассмотрение всех вопросов, касающихся выделения и распределения участков для лесоразработки, выписки лесорубочных билетов, посещения и нахождения в лесу заготовителей. Допустил работу частных бригад, разрешив им беспрепятственно находиться в лесу вне зависимости от каких-либо ограничений и запретов, в том числе в пожароопасный период, а также осуществлять лесозаготовительные работы без выписки и оплаты лесорубочных билетов, дав по этому поводу прямое указание подчиненным. В целях придания легальности деятельности частных лесорубов Жакашев номинально оформлял на работу в учреждение лесного хозяйства пильщиков, которые фактически работали в частных бригадах. Их обязал деньги перечислять на его личный карточный счет, получил таким образом 15 млн 865 тенге.Источник: