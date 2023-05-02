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≡ Создал условия, которые привели к страшному лесному пожару - За что судят директора Басаманского лесхоза
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46711
Создал условия, которые привели к страшному лесному пожару - За что судят директора Басаманского лесхоза
Отправлено: 02.05.23 - 16:09
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Главное судебное разбирательство по делу Асгата Жакашева началось сегодня в суде № 2 Костаная. Он обвиняется в совершении уголовного правонарушения по п.3 ч.4 ст. 361 УК РК (злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия).
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6060
Re: Создал условия, которые привели к страшному лесному пожару -...
Отправлено: 02.05.23 - 16:09
#1
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Пухлый парниш, похоже попал под раздачу. Если бы пожара не случилось, его карточка разбухла бы до миллиарда. Тут можно обвинять и акима и даже прокурора с чиновниками из госдоходов, что не бдили.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1173
Re: Создал условия, которые привели к страшному лесному пожару -...
Отправлено: 02.05.23 - 19:42
#2
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Цитата:
- Совершил тяжкое коррупционное преступление, - сказал государственный обвинитель Танат ТАСОВ. - Жакашев закрепил за собой самостоятельное рассмотрение всех вопросов, касающихся выделения и распределения участков для лесоразработки, выписки лесорубочных билетов, посещения и нахождения в лесу заготовителей. Допустил работу частных бригад, разрешив им беспрепятственно находиться в лесу вне зависимости от каких-либо ограничений и запретов, в том числе в пожароопасный период, а также осуществлять лесозаготовительные работы без выписки и оплаты лесорубочных билетов, дав по этому поводу прямое указание подчиненным. В целях придания легальности деятельности частных лесорубов Жакашев номинально оформлял на работу в учреждение лесного хозяйства пильщиков, которые фактически работали в частных бригадах. Их обязал деньги перечислять на его личный карточный счет, получил таким образом 15 млн 865 тенге.

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Вот и первая ласточка полетела! Возможно и других подтянет к ответу
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1173
Re: Создал условия, которые привели к страшному лесному пожару -...
Отправлено: 03.05.23 - 09:20
#3
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Цитата:
Обвинение настаивает на том, что Жакашев, занявший место руководителя лесхоза в конце 2019 года,

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Как понять "ЗАНЯВШЕГО"? Самовольно занял место руководителя лесхоза?Или же его назначили? Кто назначал тот и заказывал музыку!
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