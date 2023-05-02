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≡ Складская в статусе offline - Проблемы с мобильной связью и Интернетом в бутиках портят жизнь всем на костанайском рынке
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46710
Складская в статусе offline - Проблемы с мобильной связью и Интернетом в бутиках портят жизнь всем на костанайском рынке
Отправлено: 02.05.23 - 16:18
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Предприниматели, торгующие на рынке по ул. Складской в Костанае, жалуются на проблемы с мобильной связью и доступом к Интернету. Во-первых, это вредит клиентам - плохая связь не позволяет расплатиться. Во-вторых, бьёт по малому бизнесу.
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KR78LA
§ KR78LA
(Пользователи)
Откуда:
Костанайская область
Регистрация:
28.01.22
Сообщений:
6
Re: Складская в статусе offline - Проблемы с мобильной связью и...
Отправлено: 02.05.23 - 16:18
#1
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Мда уж... А что у нас на перефирии творится со связью, это вообще караул.
Ниже центра поселка людям не дозвонится, и потом еще маяки летят и смски о том что абонент доступен, звонишь он опять не доступен и так по кругу. Про интернет вообще молчу, его стабильная работа зависит от "фазы луны" и "Атмосферного давления"))
Привет с Карабалыка)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4179
Re: Складская в статусе offline - Проблемы с мобильной связью и...
Отправлено: 02.05.23 - 17:25
#2
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Кто проживает в областном центре и его окрестностях потерпите. В 2024 году заработает 5G (высокие частоты в диапазоне от 30 ГГц до 300 ГГц), которые способны обеспечить высокую емкость сети и большие скорости передачи.

Кто проживает на перифериях крепитесь и держитесь, также останетесь на 4G (частота ниже 6 ГГц) :-o .
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9381
Складская в статусе offline - Проблемы с мобильной связью и Интернетом в бутиках портят жизнь всем на костанайском рынке
Отправлено: 02.05.23 - 18:24
#3
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На складской связь конечно ужасная,причём если раньше это был Билайн ,то сейчас и другие операторы то же,есть места где связи интернета вообще практически нет я их выделил красным на карте.
На днях ребята из Каспий магазина пытались хоть как то наладить связь для почтомата который находиться в "Ай шатыре",потому что забрать посылку не так то просто,сначала выходишь на улицу и ловишь сеть,потом открываешь приложение и пока оно работает бежишь к постомату если успеешь отсканировать код то дверка откроется,если нет то опять всё с начала.
На самом ОРТ Теле 2 в принципе хоть и туговато ,но работает ,от Билайна отказался ещё лет 5 назад,не работал вообще ни как.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9381
Складская в статусе offline - Проблемы с мобильной связью и Интернетом в бутиках портят жизнь всем на костанайском рынке
Отправлено: 02.05.23 - 18:28
#4
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Цитата:
Kairat stayer:
Кто проживает на перифериях крепитесь и держитесь, также останетесь на 4G (частота ниже 6 ГГц)

Проживаю на переферии г.Тобыл ,проводной интернет от казахтелекома прям радует,если раньше ели как было 5мбит\сек,то сейчас стабильно почти 8 :lol: ,я так понимаю от них куча клиентов ушли и теперь емкость сети позволяет увеличить скорость.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4179
Складская в статусе offline - Проблемы с мобильной связью и Интернетом в бутиках портят жизнь всем на костанайском рынке
Отправлено: 02.05.23 - 20:11
#5
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Цитата:
Добринцофф:
Проживаю на переферии г.Тобыл ,проводной интернет от казахтелекома прям радует,если раньше ели как было 5мбит\сек,то сейчас стабильно почти 8


У меня домашний интернет, тоже от казахтелекома (турбо трафик), подключение по оптоволоконному кабелю, отличная скорость. Ниже по ссылке отмечают, что скорость доступа к сети интернет у мобильных операторов, при подключении 5G будет сопоставима с подключением по проводу. Также, заявляют, что в сетях 5G интернет можно потреблять на скоростях до 10 Гбит/с, а 4G в мбит/с, как отмечаете (средняя скорость достигает 40-60 Мбит/с).

Для 5 джи будут устанавливать новые типы антенн, оборудование и.т.д. наверняка импортного производства, как и составляющие 4 джи было. Если рассуждать как простой обыватель, наверное можно то оборудование 4 джи, которое находится в областном центре, перекинуть в периферию, демонтировать и перенести скорее всего можно.

Подробнее здесь:
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9381
Складская в статусе offline - Проблемы с мобильной связью и Интернетом в бутиках портят жизнь всем на костанайском рынке
Отправлено: 03.05.23 - 00:23
#6
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Цитата:
Kairat stayer:
акже, заявляют, что в сетях 5G интернет можно потреблять на скоростях до 10 Гбит/с, а 4G в мбит/с, как отмечаете (средняя скорость достигает 40-60 Мбит/с).

Вот эти бы 40-60 на 4G ,да стабильно по всему городу и вполне достаточно,но операторы даже существующую сеть не могут развернуть,что уж там говорить о 5G.
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Б
§ Балабол
(Пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
46
Складская в статусе offline - Проблемы с мобильной связью и Интернетом в бутиках портят жизнь всем на костанайском рынке
Отправлено: 03.05.23 - 00:35
#7
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
944
Складская в статусе offline - Проблемы с мобильной связью и Интернетом в бутиках портят жизнь всем на костанайском рынке
Отправлено: 03.05.23 - 01:03
#8
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Обратил внимание, что после поручения Президента правительству "решить проблему некачественной связи и интернета", это самое качество, упало вообще ниже плинтуса. Особенно касается билайна (пока им пользуюсь), что домашний, что мобильный интернет вообще еле тянет и никакие жалобы не помогают. С этого месяца накинули 1000 к тарифу, а качество своих услуг ухудшили...

[Исправлено: KOS77, 03.05.2023 - 00:04]
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