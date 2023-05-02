Отправлено: - 18:28

Kairat stayer:

Кто проживает на перифериях крепитесь и держитесь, также останетесь на 4G (частота ниже 6 ГГц)

Цитата:Проживаю на переферии г.Тобыл ,проводной интернет от казахтелекома прям радует,если раньше ели как было 5мбит\сек,то сейчас стабильно почти 8,я так понимаю от них куча клиентов ушли и теперь емкость сети позволяет увеличить скорость.