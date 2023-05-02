Отправлено: - 19:36

Елена Пикельная:

Вы что-то упустили.

[Исправлено: Victor Yang, 02.05.2023 - 19:39]

Цитата:Что, например?Фраза "в акимате решили" для меня пустой звук. Не решают они там такие дела. И просто так захотеть и обратиться к конкретному поставщику не могут, как минимум, без решения Маслихата.А если уж такое решение произошло - то нужно задать вопрос - на каком основании? И это должен быть ПЕРВЫЙ вопрос. Когда на него будет ответ - возможно и остальные отпадут. Хотя тогда, конечно, не будет и половины статьи с примерами "местных хороших специалистов".