Отправлено: - 18:46

Елена Пикельная:

Попробуйте читать каждое слово, а не через одно

Цитата:Сейчас нельзя привлечь специалиста в качестве консультанта, даже на добровольных началах. Все должно быть прозрачно и иметь "вес". Должен быть договор с ответственностью сторон и т.д. Так что Виктор прав, да.. Нужно чтобы специалисты-ботаники организовались в контору и вышли на госзакупки со своими услугами.