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≡ Наука и жизнь: ботаника и акимат. Как костанайские чиновники местных учёных найти не смогли, да не очень-то и искали
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46708
Наука и жизнь: ботаника и акимат. Как костанайские чиновники местных учёных найти не смогли, да не очень-то и искали
Отправлено: 02.05.23 - 13:53
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Почему свои специалисты по вопросам озеленения в данном случае оказались бы не хуже, а в некоторых моментах даже лучше приезжих? Да просто потому, что они живут здесь и знают местные условия «от» и «до».
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25193
Re: Наука и жизнь: ботаника и акимат. Как костанайские чиновники...
Отправлено: 02.05.23 - 13:53
#1
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Ну а пока у нас абсолютно новый микрорайон Кунай

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25193
Re: Наука и жизнь: ботаника и акимат. Как костанайские чиновники...
Отправлено: 02.05.23 - 13:54
#2
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Делают это только наши, костанайцы

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25193
Re: Наука и жизнь: ботаника и акимат. Как костанайские чиновники...
Отправлено: 02.05.23 - 13:56
#3
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Деревья, саденцы, повысыхали, наверно жучки

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25193
Re: Наука и жизнь: ботаника и акимат. Как костанайские чиновники...
Отправлено: 02.05.23 - 13:57
#4
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А это что засаженец инвалид?
Еще и привязанный

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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
866
Re: Наука и жизнь: ботаника и акимат. Как костанайские чиновники...
Отправлено: 02.05.23 - 13:58
#5
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То же самое по бордюрам. Когда начинают ремонт дороги, стелят новый асфальт. Нет, чтобы принимать у подрядчиков съезды и заезды тротуаров без барьеров, они не контролируют такое. Потом страдают люди. Нужно просто прислушаться к критике и работать по-новому, учитывая ошибки прошлого
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25193
Re: Наука и жизнь: ботаника и акимат. Как костанайские чиновники...
Отправлено: 02.05.23 - 13:59
#6
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Елки, ладно не прижились, а березы?
Сухие как веники..
И это новейший район гашего города

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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9127
Re: Наука и жизнь: ботаника и акимат. Как костанайские чиновники...
Отправлено: 02.05.23 - 14:00
#7
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Цитата:
Весьма распространённый убийца деревьев - пилолистник - не был замечен алматинскими учёными

Их наверное какими-то окольными путями возили. Но я не раз говорил, что на оболваненных столбах сверху эти грибы торчат. С трассы даже прекрасно видно.

Цитата:
Впрочем столичные энтомологи не заметили и вполне себе энтомологический объект – клопа под названием слепняк берёзовый,

Как раз прошлое лето это было какое-то наваждение. Большая береза во дворе под окнами, их было тьма... через москитную сетку пролазили как у себя дома летали, даже на бархатцах поселились в балконных ящиках.
Профайл
Ж
§ Житель КСК
(Пользователи)
Регистрация:
18.11.13
Сообщений:
16
Re: Наука и жизнь: ботаника и акимат. Как костанайские чиновники...
Отправлено: 02.05.23 - 14:55
#8
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'Код:
' Как правильно "Форс дороже денег" или "Фарс дороже денег"???


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7


§ 71422







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
21.10.20
Сообщений: 
108








  Re: Наука и жизнь: ботаника и акимат. Как костанайские чиновники...


Отправлено: 02.05.23 - 15:27


#9 




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У нас в городе есть хоть один объект , где люди могут сказать :"Да акимат сработал на отлично". У меня такого в памяти нет. Может если только какие увеселительные мероприятия, не хожу не знаю. Но точно знаю если касается строительства, ремонта, опять же вопрос по зеленым насаждениям, встающий ежегодно,  то Нет. Вот смотрю на пр. Абая в районе КЖБИ. Скоро будет месяц как перекрыт ПРОСПЕКТ   в границах Волынова-Быковского,  не вижу последнее время рабочих. Закрыли, сняли асфальт, поменяли бордюр. Последние дни такие хорошие, работай себе. Но нет. Ждем  дожди, снег. Привычка работать с выпадающими осадками не уходит из года в год. Жаль


Профайл 










	



JereK


§ JereK







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
13.09.12
Сообщений: 
1535








  Наука и жизнь: ботаника и акимат. Как костанайские чиновники местных учёных найти не смогли, да не очень-то и искали


Отправлено: 02.05.23 - 15:56


#10 




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Цитата:
111:
а березы? Сухие как веники.. И это новейший район гашего города


Почему не озадачились поливом соответствующие службы вопрос отдельный. Ну а что же вы в своем новейшем районе не можете раз в неделю полить деревья рядом с домом? Тем более это только первые пару лет необходимо, потом дерево уж и само смогЁт.

[Исправлено: JereK,  02.05.2023 - 15:58]


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Victor Yang


§ Victor Yang







(Уважаемые пользователи)




Регистрация: 
08.08.10
Сообщений: 
15688








  Re: Наука и жизнь: ботаника и акимат. Как костанайские чиновники...


Отправлено: 02.05.23 - 16:55


#11 




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Цитата:
Только по этой причине не обратились к местным специалистам?

Источник: 

Не думаю. Скорее всего, был тендер или конкурс и алматинцы в нем выиграли. Логика акимата, думаю, следующая: население озадачено проблемой, она есть и нужны решения и рекомендации специалистов С ЛИЦЕНЗИЕЙ, аттестатами и прочим. Жители - это, конечно, хорошо, но у них могут мнения отличаться, невзирая на наличие дипломов. Поэтому выбирается аттестованная организация, которая и проводит обследование. Занимаются ли этим кафедры местного университета? Как акимату обратиться к ним, чтобы не было лоббирования? Мало того - за работу нужно заплатить какие-то деньги - бесплатно работать никто не будет, и оплату этих денег нужно обосновать. Если бы выбор пал на КРУ - могли завопить частные организации что снова ущемляют конкурентную среду и так далее. Поэтому вопрос участия в госзакупках лучше адресовать как раз-таки тем кафедрам местного вуза, которые не участвовали в них. Или проиграли.
Цитата:
Житель КСК:
Как правильно "Форс дороже денег" или "Фарс дороже денег"???

Форс, как я понял, в данном случае от слова "форсить".


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Е


§ Елена Пикельная







(Журналисты)




Регистрация: 
29.07.14
Сообщений: 
574








  Re: Наука и жизнь: ботаника и акимат. Как костанайские чиновники...


Отправлено: 02.05.23 - 17:16


#12 




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Цитата:
Victor Yang:

Попробуйте читать каждое слово, а не через одно


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Victor Yang


§ Victor Yang







(Уважаемые пользователи)




Регистрация: 
08.08.10
Сообщений: 
15688








  Наука и жизнь: ботаника и акимат. Как костанайские чиновники местных учёных найти не смогли, да не очень-то и искали


Отправлено: 02.05.23 - 17:20


#13 




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Цитата:
Елена Пикельная:
Попробуйте читать каждое слово, а не через одно

Попробуйте показать - где в вашем тексте сказано про организацию закупок таких работ? Если уж претензию высказываете к комментарию - давайте точные ссылки. По вашему всё так просто - пошел на кафедру и заказал исследование? Я раскрыл какие подводные камни там ещё есть.
Цитата:
Вот только не надо говорить, что сотрудники акимата не имели понятия, где найти этих самых специалистов. У нас есть вузы, в которых не сложно найти кафедры ботаники, экологии, агрономии. А на этих кафедрах, вероятно, ещё остались люди, разбирающиеся в систематике растений, фитопатологии, агрономии, садоводстве, почвоведении, агрохимии и прочих узкоспециальных дисциплинах. А если не остались такие люди, то на тех же кафедрах легко добыть телефоны тех, кто не так давно ушёл на пенсию и обладает не только глубокими познаниями в своих областях, но и большим опытом. И, поверьте, методикой научных исследований они все владеют безупречно.

Источник: 

И ещё раз (только читайте каждое слово, а не через одно):
Перед сотрудниками акимата (чтобы не попасть потом под коррупционную статью) стоят следующие вопросы:
Какой именно вуз выбрать? Почему именно его? Имеют ли они право ограничиваться только Кустанайской областью, потому что конкуренции нельзя противостоять? Участвуют ли конкретно эти вузы в торгах? Акимат не будет рыскать по интернету - кто там чего может или не может. Он объявляет конкурс на общей площадке, а поставщики услуг сами предлагают свои услуги.

Качества выполненной работы и внутреннего её содержания я не касаюсь. Только лишь организации закупа.

[Исправлено: Victor Yang,  02.05.2023 - 17:32]


Профайл 










	



Е


§ Елена Пикельная







(Журналисты)




Регистрация: 
29.07.14
Сообщений: 
574








  Re: Наука и жизнь: ботаника и акимат. Как костанайские чиновники...


Отправлено: 02.05.23 - 18:44


#14 




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Цитата:
Victor Yang:

И всё же, вам следует ещё раз перечитать. Вы что-то упустили.


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